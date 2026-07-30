Impactante: Dakota Johnson y Ellen Burstyn caracterizadas como Marilyn Monroe para su próxima biopic.

La actriz Dakota Johnson , conocida mayormente por su trabajo en la saga de Cincuenta sombras de Grey, asumirá el papel de Marilyn Monroe en Flesh Impact, la nueva película dirigida por Maggie Gyllenhaal que abordará la vida de la icónica figura del cine estadounidense.

El proyecto fue anunciado el 27 de julio por la marca automotriz Genesis, que participa como socio de la producción con motivo del centenario del nacimiento de Monroe , que se conmemorará en 2026. De acuerdo con un comunicado oficial, la historia presentará a Johnson como Monroe durante el periodo de mayor reconocimiento de su carrera.

Asimismo, la actriz Ellen Burstyn , de 93 años, interpretará una versión de Marilyn Monroe situada en un escenario hipotético sobre la vida que podría haber tenido si hubiera vivido más tiempo. Maggie Gyllenhaal , de 48 años, explicó que el interés por desarrollar el proyecto surgió a partir de la propuesta de Genesis para realizar una producción conmemorativa dedicada a la actriz.

En un comunicado, la directora señaló que siempre ha sentido interés por la figura de Marilyn Monroe y que el objetivo de Flesh Impact es presentar al personaje desde una perspectiva contemporánea. “Siempre me ha fascinado Marilyn Monroe. Cuando Genesis me presentó la idea de un proyecto para celebrar su centenario, supe que quería colaborar para llevar esta historia a la pantalla”, expresó. Asimismo, la directora añadió que la película busca mostrar a la actriz “a través de una mirada moderna que recupere su historia”.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, Gyllenhaal comentó que inicialmente dudó sobre asumir la dirección del proyecto debido a la relevancia histórica y cultural de la fallecida actriz. “Por supuesto, conocía sus actuaciones más importantes y la trayectoria que dejó en vida. Pero pensé: no sé si soy la persona adecuada para este trabajo. Voy a tomarme un momento para ver qué surge”, dijo. Durante la conversación con la publicación, la directora también destacó aspectos de la interpretación de Marilyn Monroe que considera relevantes para la construcción del personaje en la película.

El giro en la narrativa para esta nueva historia

Además, planteó la posibilidad de imaginar cómo habría evolucionado la carrera de la actriz si hubiera contado con varias décadas más de trayectoria profesional. “Su actuación me resulta fascinante: extraña, salvaje y muy alegre, mezclada con algo terriblemente perturbador a la vez. Me pregunté qué habría sido de ella si hubiera tenido 60 años para vivir. ¿Qué cambiaría en el trabajo que haría ahora?“, indicó.

Marilyn Monroe fue una de las principales figuras de la industria cinematográfica estadounidense durante las décadas de 1950 y principios de 1960. Entre sus películas más conocidas se encuentran Some Like It Hot, How to Marry a Millionaire y Gentlemen Prefer Blondes. Esta última incluye la interpretación de la canción “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, una de las escenas más representativas de su carrera.

Monroe falleció en 1962 a los 36 años. En ese momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles describió el caso como una muerte “posiblemente accidental”, mientras que la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa fue un “probable suicidio”. Con el paso de los años también han surgido diversas teorías relacionadas con las circunstancias de su fallecimiento.