Escándalo en GH: Charlotte Caniggia le tiró a Sol Abraham el nombre de su ex y ella entró en crisis

En la casa de Gran Hermano creció el escándalo con un intenso cara a cara entre dos participantes picantes. Cómo fue el momento.

Gran Hermano vivió un momento de suma tensión en el interior de la casa. Charlotte Caniggia y Sol Abraham se sacaron chispas en un careo que organizó el big para generar una revolución entre los jugadores.

Después de un cruce intenso, Charlotte fue durísima en sus palabras con una acción contundente que le generó dolor a Abraham . Cuando Cinzia intentaba a hablar, Sol escuchó un nombre que le removió los pensamientos y generó un enfrentamiento a la mediática: "¿Vos me nombraste al padre mi hija?".

"Vos me dijiste que yo estoy acá por mi papá, entonces yo te respondo que vos por tu exmarido", dijo la hija de Claudio Paul Caniggia. Ante eseo Sol contó que lo nombró debido a que Charlotte afirmó orgullosamente que era la hija del exfutbolista.

Ante eso, Sol esbozó: "¿Qué tiene que ver el padre de mi hija con el juego? Por cosas personales, sí me enojo. Eso es ser mala persona, sos una desubicada y una maleducada, yo no hablo de tu familia", lanzó. "Mala sos vos por reírte de Manu por su perro muerto. Nadie te dijo nada, nena", agregó Charlotte.

Charlotte dejo llorando a Sol!

que buena actriz es #GranHermano pic.twitter.com/eba7dyJBiF — MF (@MundoFamososOk) July 29, 2026

"Vos querés ensuciarme. Estás loca, sos mala". "Hasta ahí es mi límite. [...] Yo no juego con eso. Acá queda constancia que si le devuelvo algo a ella, va a ser una respuesta", sentenció Sol Abraham.

En medio de un llanto que no pasó desapercibido, Yipio se lo tomó con liviandad al no creerle. "Yo no quiero que se nombre mi privacidad porque no la muestro afuera ni adentro", dijo Abraham cuando Caniggia intentaba poner paños fríos.

otra vez queda demostrado que todos siguen jugando a ganarle a Sol y no a ganar Gran Hermano #GranHermano pic.twitter.com/ftL8eZ1DnF — lautrolo (@itslautrolo) July 29, 2026

Luego de que compañeros como Campanita, Juani Car y Yipio afirmaron que Sol busca golpes bajos con cosas personales, afirmó: "Realmente no sabía si la mejor decisión era volver y para mi es un esfuerzo diario estar acá porque en unos días cumple años mi hija". Luego, se ahogó en llanto.

"Yo no quiero que se nombre mi privacidad porque no la muestro afuera ni adentro", aclaró Sol. Luego de esto, Charlotte dijo: "Haces un circo Sol, ¿no te da vergüenza? Te bancás el vuelto, vos me hiciste lo mismo".

Gran Hermano: quiénes son los nuevos nominados de la Generación Dorada

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada: modificó por completo el rumbo del juego. En una noche atravesada por sanciones, anulaciones de votos y fuertes advertencias de la producción, finalmente quedaron definidos los nueve participantes que integran la nueva placa y que dependerán del apoyo del público para continuar en competencia.

Los jugadores que quedaron nominados son Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Solange “Sol” Abraham, Juanicar, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Pietro. Todos ellos deberán esperar la decisión de los espectadores, que votarán por sus favoritos para permanecer en la casa. El próximo lunes, durante la gala de eliminación, se conocerá quién abandonará definitivamente el reality.

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La dura sanción que cambió el desarrollo de la gala

Antes de revelar la placa de nominados, la producción informó una sanción colectiva luego de detectar reiterados incumplimientos al reglamento. Según explicó la voz de Gran Hermano, varios participantes incurrieron en complots e intentaron influir en el voto de sus compañeros, una conducta prohibida dentro del juego: "Hay algo que tengo muy claro, porque puedo comprender que en estas instancias de la competencia la casa viva un clima de mayor tensión y aumente la rivalidad entre ustedes. Pero nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas”, comenzó el comunicado.

La advertencia continuó con un mensaje aún más firme: "Siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot o la inducción de votos. En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios participantes, quienes sin ningún tipo de disimulo procuraban acordar votos para perjudicar a uno o más compañeros”. Como consecuencia de esas irregularidades, la producción tomó una decisión que sorprendió a todos los jugadores. "Por lo tanto, les anuncio que todas aquellas nominaciones viciadas de irregularidades fueron anuladas”, comunicó Gran Hermano.

Sin espontánea y un 50% del presupuesto

Además, también se dejó sin efecto una nominación espontánea. "Uno de ustedes realizó la nominación espontánea. Sin embargo, esa persona incumplió una regla esencial: mantener silencio. En más de una ocasión, mediante diversos compañeros, reveló de manera burda, grosera diría yo, sus votos. De más está decir que también quedaron sin efecto”, explicó la voz del reality.

Como castigo por los reiterados incumplimientos, la producción aplicó una sanción que afectará a toda la casa. "Debido a esa desobediencia generalizada, voy a aplicar una sanción colectiva. Mi decisión es la siguiente: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”, anunció. Finalmente, Gran Hermano cerró con una advertencia para todos los participantes: "Espero que jueguen limpio y que no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas. Muchas gracias”.