Jared Leto fue acusado por violencia sexual: qué dijo el actor.

El actor y líder de 30 Seconds to Mars rompió el silencio tras el estreno del documental de la BBC .

El mundo del espectáculo internacional se encuentra conmocionado tras el estreno de un revelador y polémico documental de la BBC , Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret , que pone bajo la lupa al famoso actor y músico Jared Leto .

Ante la gravedad de los testimonios que lo señalan por presuntas conductas sexuales delictivas y manipulación de menores, el líder de la banda 30 Seconds to Mars rompió el silencio con un comunicado oficial en el que niega de forma tajante cada uno de los hechos imputados.

Luego de que la cadena británica intentara sin éxito obtener una declaración previa al estreno del material, Jared Leto finalmente envió su respuesta a medios como People y The Hollywood Reporter. En su descargo, el artista buscó desmarcarse completamente de los relatos de las diez mujeres que participan en la producción. “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, sentenció el intérprete de forma contundente.

A pesar de sus palabras, la defensa de Leto se enfrenta a una investigación que afirma poseer pruebas documentales, mensajes y fotografías que respaldarían los encuentros relatados por las denunciantes entre los años 2002 y 2016. El contexto del caso, detallado en la producción televisiva, describe un patrón de comportamiento depredador. Cuatro de las mujeres aseguran haber sido víctimas de abusos cuando aún eran adolescentes, citando incidentes en baños de moteles y habitaciones de hotel.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en California con una joven de 17 años; ante los cuestionamientos de la menor sobre la legalidad del acto, Leto simplemente “restó importancia al asunto”, según el testimonio recogido. La investigación también incluye la palabra de dos excolaboradores de su banda, quienes manifestaron su incomodidad por la frecuencia con la que el cantante invitaba a menores a su casa o camerinos.

“Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era excesiva”, declaró uno de los trabajadores. Mientras Leto sostiene su inocencia, las víctimas denuncian una impunidad sistémica que habría durado un cuarto de siglo. “Esto pasó hace 25 años... y se ha salido con la suya”, cerró una de las mujeres en el documental.

La carrera de Jared Leto

Jared Leto es un actor, cantante, director y productor estadounidense. Es fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars y ganador de los premios Óscar, Globo de oro y del SAG.

Entre sus principales éxitos está la canción «The Kill», la cual se encuentra en su segundo álbum de estudio, A Beautiful Lie; y «Kings and Queens», perteneciente a su tercer álbum, This Is War. A principios de 2013 finalizó la grabación de su cuarto álbum de estudio con 30 Seconds to Mars, Love, Lust, Faith and Dreams, del que se desprende el sencillo «Up in the Air», que fue lanzado al espacio desde la NASA. En 2015, Leto fue expuesto públicamente en un vídeo insultando groseramente a la cantante Taylor Swift. Al año siguiente, Leto perdió la demanda que presentó contra TMZ, el programa de televisión que difundió el material.

En cuanto a su carrera actoral, participó en grandes películas aclamadas por la crítica y de gran éxito comercial como El Club de la Pelea, Inocencia Interrumpida, Requiem por un Sueño, Psicópata Americano, Sunset Strip, Alejandro Magno, Dallas Buyers Club (le valió el Oscar a mejor actor de reparto), Escuadró Suicida como el Joker y Masters of the Universe, entre otras.