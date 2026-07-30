La bailarina cordobesa se hizo viral, al conocerse la separación de los músicos. Las redes sociales la señalan como posible responsable de la ruptura.

Desde cuándo se conocen Luck Ra con Tuli Acosta, la señalada como amiga y tercera en discordia

Tras varias semanas de especulaciones y sin actividad en sus redes sociales, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación de casi dos años. Los artistas se encargaron de terminar con las versiones sobre la ruptura y aclararon que se terminó el amor aunque la decisión habría sido unilateral.

A través de un comunicado, que publicó la cantante aclaró que la la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas” y no por una mala relación con Shaina y Eva, las hijas de la cantante, que, según ella, “siempre amó” y fue recíproco.

Aún así, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza el rumor de que Tuli Acosta sería la tercera en discordia . La influencer y bailarina oriunda de Córdoba es amiga del cantante de cuarteto , por lo que se muestran juntos usualmente en redes sociales.

Tuli no tardó en reaccionar frente a las especulaciones en el plano virtual: este miércoles compartió una historia en su cuenta de Instagram entrenando en el gimnasio y dejó una frase contundente. "Ni idea, yo ando en mi mundo", publicó.

De igual manera, los usuarios no la perdonaron y varios la trataron de "Tatiana", un término popularizado por Martín Cirio para referirse a las mujeres que se interesan por hombres que tienen pareja a la que también conocen. Incluso, algunos la compararon con la China Suárez y con Ángela Aguilar.

Desde cuándo se conocen Tuli Acosta y Luck Ra

Tuli Acosta y Luck Ra se conocen desde sus primeros años en la provincia de Córdoba, antes de ser famosos. Durante la cuarentena, por ejemplo, ambos artistas convivieron en una casa en la montaña y atravesaron juntos problemas económicos.

Tuli siempre aseguró que Luck Ra es un "hermano de la vida" y que fue su sostén incondicional.

¿Quién es Tuli Acosta?

Nelta Fiorella Acosta, artísticamente conocida como Tuli, nació en la localidad cordobesa de Río Ceballos. Desde muy pequeña -a los tres años- encontró en la danza y la expresión corporal su verdadera razón de ser, un camino que la llevaría a trascender fronteras siendo muy adolescente.

A los 15 años tomó una decisión drástica para apostar por su sueño: abandonó la escuela secundaria y se mudó sola a los Estados Unidos. ¿El objetivo? Perfeccionarse en el hip-hop. Ese viaje le abrió las puertas para integrar la prestigiosa compañía Phunk Phenomenon, adquiriendo un bagaje técnico y artístico que marcó un antes y un después en su carrera.

El punto de inflexión en su popularidad masiva llegó en 2020. En plena pandemia, y ante la necesidad económica y de reinventarse, Tuli encontró en las transmisiones en vivo y las redes sociales la herramienta perfecta para enseñar sus virtudes.

Artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra la convocaron para formar parte de sus videoclips como bailarina. Paralelamente, su carisma la llevó a brillar en los medios tradicionales y de streaming, integrando la mesa de Red Flag en Luzu TV junto a Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.

Su última pareja conocida fue el trapero Lit Killah, de quien se separó en 2025 tras tres años de relación. Anteriormente había mantenido un romance con el youtuber Oky, a quien acusó posteriormente de haber ejercido violencia de género.

El fuerte rumor que llevó a la separación de La Joaqui y Luck Ra

En LAM, el panelista Pepe Ochoa deslizó la posibilidad de que ella sea una tercera en discordia y que no sería la primera vez que estaría vinculada con una ruptura. "A la Joaqui le llegó un cuento que cuando se lo fue a preguntar a Luck Ra, él le confirmó todo menos el sexo", lanzó.

"Tuli Acosta estaba de novia con Lit Killah. Se separan por una infidelidad. Esa infidelidad de Tuli es con otro cantante. Cuando se entera Lit Killah, habla con ese cantante, se pudre todo y Lit Killah llama a la novia de ese cantante para contarle. Lit Killah y Tuli Acosta se separaron porque Tuli tuvo encuentros sexuales con Lauty Gram", explicó Ochoa sobre los antecedentes de escándalo.

"Para La Joaqui, Tuli Acosta es lo peor del mundo, la odia", dijo. Sobre el rumor, ella le fue a preguntar a Luck Ra y él le dijo: 'Sí, bueno, dormimos juntos, estuvimos en la misma cama, pero nada de lo que te contaron pasó'", advirtió.

Según el panelista, a raíz de esta situación la bailarina "empezó constantemente a dar señales para que La Joaqui enloquezca". "Me cuentan que no hay amor, pero lo de Tuli y Luck Ra siempre fue raro y La Joaqui nunca le creyó a Luck Ra cuando le aclaró la situación".

"Acosta 'es la amiga pesada metida que llena cabezas' y que "en el ambiente la odian, pero no se animan a decirlo", lanzó Ochoa.