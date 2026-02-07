Fiesta de la Confluencia: Tuli Acosta y el video que encendió las redes tras su show en Neuquén

Un video del stream de LM Play se viralizó en redes sociales por un comentario de la cantante que llamó la atención de los usuarios.

En la segunda jornada de la Fiesta de la Confluencia, la cantante cordobesa Tuli Acosta subió al escenario y dio que hablar. Tras su show, un video del cierre se viralizó en redes y abrió el debate por sus comentarios al público: ¿enojo o humor?

Fiorella Acosta, más conocida como Tuli, es una influencer, bailarina y cantante argentina nacida en Córdoba que se consagró campeona del Bailando en 2024. Durante la pandemia ganó popularidad gracias a subir contenido en redes y eso la llevó a participar de videoclips de artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra .

En esta edición de la Fiesta de la Confluencia, la artista se presentó por primera vez en Neuquén y fue la encargada de abrir la jornada del viernes 6, a partir de las 19. A pesar de haberse mostrado muy emocionada durante el show, en las últimas horas se viralizó un video del stream de LM Play en el que la artista realizó una serie de comentarios que no pasaron desapercibidos y despertaron todo tipo de interpretaciones.

Qué dijo Tuli Acosta

“¿Les gustó? Espero que sí”, pregunta la artista al público hacia el final de su presentación. “No pidan ninguna más porque de verdad no la hay”, agrega en relación a los típicos cantos populares que reclaman una canción extra una vez finalizados los recitales.

Luego, la cantante continúa: “Si la quieren pedir es ahora”, pero ante la aparente falta de respuesta del público exclamó: “no la pidan, ya está, saben que…”, una frase que quedó inconclusa y fue la que más llamó la atención entre los usuarios que vieron el clip viral.

Por esto que le pasó hoy en su show en un festival en Neuquén. pic.twitter.com/z9sYWRI1vm — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 7, 2026

Sin embargo, no quedó claro si se trató de una broma o de un enojo real por parte de la cantante. Su emoción a lo largo de todo el recital indicaría que se trató de un comentario en tono humorístico, aunque algunos usuarios lo interpretaron de otra manera. Rápidamente, los comentarios comenzaron a multiplicarse y los fans salieron a defender a la artista.

“Hay un video de Tuli Acosta en la Confluencia que es pura mala leche”, aseguró un usuario, al argumentar que la respuesta del público no se escucha debido a que el sonido suele bajarse durante las transmisiones en vivo. Además, sostuvo que se trató de un chiste y que la cantante fue ovacionada durante toda la presentación.

1) El sonido del público se baja siempre en los streams

2) Lo que hizo ahí fue un chiste

3) La posta es que la ovacionaron y le hicieron el aguante todo el show

pic.twitter.com/GIbSkpbpYE — Rodrigo #MadFerIt (@RodrigoLVazquez) February 7, 2026

La emoción de la cantante

Durante una de sus canciones, la artista no pudo contener las lágrimas ante los gritos del público. “Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Los amo. Esto es lo mejor que me pasó”, se la escucha decir conmocionada.

Tuli se emociono en la fiesta

Incluso, luego de bajarse del escenario, la artista respondió las preguntas de la prensa y, al ser consultada sobre cómo se sintió en el show, aseguró: “Increíble. La verdad, muy linda la gente, no solo en el show sino también por cómo me recibieron en Neuquén”.

Así, sus declaraciones dejan entrever que los comentarios que se volvieron virales fueron solo una broma mal interpretada y que, en realidad, la artista disfrutó de su debut en la ciudad y se mostró agradecida por la calidez del público.