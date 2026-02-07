En fotos: Luck Ra y todos los artistas que brillaron y se emocionaron el viernes en la Fiesta de la Confluencia

El artista cordobés fue el gran protagonista del escenario mayor en una jornada marcada por la presencia de referentes de las nuevas generaciones.

La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia tuvo en Luck Ra a su figura central. El cantante fue el encargado de cerrar la noche en el escenario mayor y lo hizo ante un predio colmado, con un público que cantó, bailó y acompañó cada tema en un clima que el propio artista definió como “una verdadera fiesta”.

Antes de subir al escenario, Luck Ra se mostró entusiasmado y agradecido por formar parte de un festival que venía siguiendo desde hacía tiempo. Remarcó su vínculo con Neuquén y con la región, a la que viene visitando con frecuencia en el marco de su carrera, y destacó el buen recibimiento que siempre encuentra en cada presentación.

Uno de los aspectos que más subrayó fue la diversidad del público. El artista valoró que sus shows se transformen en un plan familiar, con personas de distintas generaciones compartiendo el espectáculo. “Eso es una de las cosas más lindas que tiene hacer música con amor”, señaló, al referirse a la respuesta que encuentra en cada ciudad.

También habló de los proyectos que se vienen y adelantó que febrero marcará el lanzamiento de su primer tema del año, una colaboración con artistas de Argentina y Colombia. Si bien la gira lo obligaba a seguir viaje, aseguró que se iba de Neuquén con una energía especial.

Lauty Gram y el impacto de un público multitudinario

Antes del cierre de Luck Ra, la noche ya había mostrado la potencia de la Fiesta de la Confluencia como escenario de gran escala. Lauty Gram fue uno de los artistas que se mostró más sorprendido por la respuesta del público. Tras su presentación, destacó la energía de la gente y el hecho de ver el predio completamente colmado.

El cantante reconoció que, antes de participar, no dimensionaba del todo la magnitud del festival. Recién al investigar ediciones anteriores y hablar con colegas tomó conciencia de lo que significaba presentarse en Neuquén, algo que también le generó una presión extra por estar a la altura del escenario.

Uno de los momentos más comentados de su show se dio cuando algunas seguidoras comenzaron a tirarle bombachas. Lauty Gram frenó el espectáculo, miró al suelo y bromeó con la situación, desatando risas y gritos entre el público, en una escena que reflejó el clima distendido y de cercanía de la noche.

Roze y FMK: sueños cumplidos en el escenario mayor

Para el dúo Roze, integrado por Roco y Ezequiel, la Fiesta de la Confluencia representó un sueño cumplido. Ambos se mostraron impactados por el despliegue técnico y la cantidad de público, y destacaron el trabajo previo de ensayos para preparar un show especial para la ocasión.

FMK, en tanto, coincidió en remarcar la magnitud del evento y aseguró que recién pudo dimensionarla al recorrer el predio durante la prueba de sonido. Consideró que tocar en Neuquén en este contexto es un hito en su carrera y un punto de referencia para cualquier artista argentino.

Tuli: baile, emoción y cercanía con el público

La presentación de Tuli Acosta también dejó una fuerte impronta emocional. Tras bajar del escenario, la artista se mostró agradecida por la recepción del público y por el clima general del show. Incluso bromeó sobre algunos deslices durante la coreografía, en especial por bailar con tacos, aunque aseguró que logró resolverlos sin que afectaran la presentación.

Más allá del aspecto técnico, Tuli destacó el afecto del público neuquino no solo durante el show, sino también desde su llegada a la ciudad. Contó que se sintió muy bien recibida y valoró especialmente las muestras de cariño que recibió, lo que definió como una experiencia intensa y profundamente positiva.

Uno de los momentos más comentados fue su emoción al cierre del espectáculo. La artista explicó que, al terminar el show, tuvo un instante de pausa en el que tomó conciencia de que todo había pasado muy rápido. Ese freno dio lugar a un costado más sensible, que terminó aflorando frente al público.

Tuli Acosta también se refirió al contacto directo con sus seguidores, especialmente a los carteles y mensajes que le acercan en cada presentación. Señaló que le gusta detenerse a mirarlos y dedicarles tiempo, ya que entiende el esfuerzo y el cariño que hay detrás de cada uno.

Ese intercambio, según remarcó, forma parte esencial de su relación con el público y refuerza el costado humano de los shows, más allá de la performance artística. Para la cantante, esos gestos son “súper tiernos” y constituyen una de las partes más valiosas de la experiencia.