Encabezará la lista del Peronismo Territorial el Turco Assad

Competirá con la lista Celeste y Blanco para disputar la conducción del Partido Justicialista de Neuquén.

El intendente de Vista Alegre, José “Turco” Asaad , fue elegido para liderar la lista del Peronismo Territorial (N.º 17) Celeste y Blanco , para disputar la conducción del Partido Justicialista de Neuquén en el marco de las elecciones internas del 15 de marzo.

El Peronismo Territorial realizó este sábado un encuentro en el Club Social y Deportivo de Vista Alegre Norte, en el que reunió a más de 500 compañeros y compañeras de distintas localidades de la provincia. Participaron trabajadores y trabajadoras organizadas, referentes barriales y militancia peronista de toda la provincia del Neuquén.

Durante el plenario,se repasó de froma colectiva el proceso de organización del peronismo neuquino y territorial. Destacaron que se trata de" un camino que se viene construyendo desde hace años a partir del debate, la definición de estrategias y la construcción de acuerdos, entendiendo al peronismo como acción y no como mera declamación".

Los intendentes peronistas presentes, Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar), José Asaad (Vista Alegre) y Javier Huilipán (Mariano Moreno) delinearon la estrategia política de cara a las elecciones partidarias del próximo 15 de marzo.

IMG_5893.JPG

"Sin lugar para las mezquindades políticas"

Desde este espacio se afirmó que el peronismo es futuro y compromiso cotidiano para reconstruir una Patria Justa, Libre y Soberana. Coincidieron en que "no hay lugar para mezquindades políticas, sino un trabajo colectivo orientado a escuchar y resolver los problemas del pueblo neuquino".

peronismo local-3

En el encuentro se celebró que sean los intendentes quienes encabecen este proceso y, en particular el de Vista Alegre para alcarnzar la conducción del Partido Justicialista de Neuquén.

Además, durante el extenso encuentro también tomaron la palabra compañeras y compañeros que encabezarán las listas de los consejos locales en distintos puntos de la provincia, reafirmando la convicción de que el peronismo debe crecer desde cada rincón de Neuquén.