Mariano Gaido anunció que la edición 2027 de la Fiesta de la Confluencia tendrá más días

El municipio capitalino redoblará la apuesta para la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia que se desarrollará a principios de 2027. Así lo anunció el intendente de Neuquén, Mariano Gaido , en los micrófonos de LM Play . Confirmo que en la 14° edición el festival contará con seis días, en lugar de los cuatro de este año.

A modo de primicia, Gaido adelantó que habrá "más días y artistas internacionales". De forma enstusiasta, el jefe comunal anticipó que el festival más importante de la Patagonia y del país tendrá una duración de casi una semana. "Vamos con seis días y artistas internacionales, con los que estamos conversando".

Nacho con Gaido primicia

Ocupación plena

Gaido recordó durante la primera noche del megaevento en el streaming de LM Neuquén que el municipio de Neuquén le puso valor a este evento “el más importante del país, cuando la moda era cerrar festivales”. Destacó el hecho de que ya se encuentre en la agenda nacional e internacional: “Hoy lo dicen los artistas como María Becerra, Abel Pintos quienes pasaron y quedaron asombrados por la cantidad de personas que participaron de este festival”.

“Tiene el título que es el de ser de mayor convocatoria, festival gratuito, solo el 20% es de carácter preferencial”, dijo Gaido y adelantó: “Nosotros esperamos superar el 1.300.000 personas este año, con noches de más de 200 mil personas, y el domingo va a ser espectacular por el lineup que tenemos y vemos que hay un gran interés de quienes nos visitan de Chile, de Uruguay y de toda la República Argentina".

El intendente capitalino reforzó la idea de que esta nueva edición de la Fiesta de la Confluencia brinda no solo esparcimiento, sino también una gran oportunidad económica. “El 100% de la hotelería en Neuquén está completa y en la región también”, aseguró.

FIesta de la Confluencia 2026 noche 2 (3)

En el predio montado especialmente en la Isla 132 hay 200 emprendedores instalados de forma gratuita para vender sus productos a los concurrentes. Además, se exponen empresas neuquinas que apuestan por el trabajo de la región.

“Hoy todos tienen la oportunidad de este festival, ya sea desde el punto de vista económico y de entretenimiento”, dijo y agregó que para eso “lo hacemos con muchísima responsabilidad, junto con el SIEN, la Policía Provincial, personal de las áreas de Limpieza, Movilidad y Tránsito, entre otras, de la Municipalidad de Neuquén”.