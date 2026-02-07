Fiesta de la Confluencia 2026: uno por uno, los precios de las comidas y bebidas en el predio

Cientos de carros de comida y puestos copan la Isla 132. Enterate de toda la oferta gastronómica y los mejores precios.

La Fiesta de la Confluencia está poblada por cientos de carros de comida.

Empezó este jueves 5 de febrero la Fiesta de la Confluencia y el predio tiene de todo, pero una de las ofertas más amplias es en el ámbito de la gastronomía. Quienes se acerquen al festival podrán disfrutar de cientos de carros de comida que pueblan la Isla 132.

Desde LM Neuquén , recorrimos todos los puestos de la convocante fiesta nacional para averiguar cuánto sale comer en la Fiesta de la Confluencia, el evento más convocante de la Patagonia, que se extenderá hasta el domingo 8.

La mayoría de puestos de comida tienen en su menú lomos, hamburguesas u otros sándwiches, por lo fácil que es de comer al paso. Según el sondeo realizado por LM Neuquén desde el predio, las hamburguesas salen $20.000 en promedio; los lomos rondan entre $25.000 y $28.000 y sándwiches de shawarma, cerca de $25.000.

Una oferta que destaca es la del carro La Patrona, que ofrece un lomo de 40 centímetros por $50.000 o a $30.000 la mitad.

lomo 40 cm

Otros puestos ofrecen entrepanes de carne a la parrilla. Un sándwich de vacío ronda también los $25.000. Un pancho ronda los $7000 mientras que un superpancho puede ser encontrado a $13.000.

Otro clásico de los carros de comida es el choripán. En la mayoría de lugares que los ofrecen sale $15.000, aunque hay otro puesto que ofrece un chori "completo".

El puesto, ubicado del lado izquierdo del predio frente al escenario principal ofrece choripanes "completos" con 8 opciones de salsa y la posibilidad de agregarle cualquier verdura a la parrilla a $20.000. Según comentaron los dueños, la cantidad de verduras y salsas que se le puede poner al chori es "la que quiera el cliente"

Choris con salsas

Otro plato (o cono) que es ofrecido por la gran mayoría carros y puestos son las papas fritas. El cono, en promedio, ronda los $10.000. El puesto Barto Lomitos ofrece una opción particular: un cono gigante a $30.000.

Otro plato que se ofrece, aunque en menor medida es el pollo frito. Ya sean alitas, nuggets o tenders los combos rondan entre $20.000 y $30.000. El puesto que mayor oferta tiene en este sentido es Fried Chicken House, que tiene un puesto grande.

Cono de papa gigante

Cuánto sale tomar algo en la Fiesta de la Confluencia

Una bebida para acompañar la amplia oferta gastronómica es imprescindible. Cerveza, tragos, gaseosa y jugos son algunas de las opciones.

Una pinta de cerveza tirada en varios de los carros ronda los $8000. Mientras tanto la cerveza en lata cuesta entre $5000 y $6500, variando entre marcas y puestos.

Los tragos alcohólicos como fernet, gancia y gin de medio litro rondan los $12.000 en puestos cercanos al escenario principal. Hay carros que ofrecen vasos más grandes, de un litro, a $20.000.

En cuanto a bebidas sin alcohol, las gaseosas en lata y de medio litro rondan los $5000. Algunos puestos ofrecen también jugos naturales y licuados. Un puesto cerca de la entrada por calle Río Negro ofrece jugos por $6000 y licuados de fruta a $8000.