Cómo poner el "modo invisible" definitivo en WhatsApp y que nadie sepa que estás conectado

WhatsApp , la aplicación de mensajería de Meta permite restringir información , como la última conexión, el estado en línea y la foto de la cuenta.

Con 3.000 millones de usuarios, WhatsApp se convirtió en una herramienta clave en la vida diaria, ya sea para mantener contacto con amigos y familiares u organizar temas laborales. En su funcionamiento, la aplicación permite ver datos sensibles de las personas, como su última hora de conexión o descubrir con las dos tildes azules si un mensaje enviado fue leído .

Sin embargo, para aquellos que prefieran preservar su intimidad , el propio mensajero de la empresa Meta brinda la posibilidad de mantener de forma privada información relacionada con la última conexión , el estado en línea y la foto de la cuenta, entre varias posibilidades.

Al desactivar estas opciones, el usuario se vuelve “ invisible ” para los otros, aunque tampoco podrá conocer el estado en línea ni la confirmación de lectura de sus contactos.

Cómo resguardar información personal en WhatsApp: todas las configuraciones

Personalizar la cuenta de WhatsApp para impedir que los demás vean datos sensibles como la última hora de conexión o si se está en línea es muy simple, con pequeñas variaciones dependiendo si el sistema operativo es Android o iPhone.

WhatsApp check azul.png Una de las opciones permite eliminar la tilde azul que confirma que un mensaje enviado fue leído.

Sin importar qué información se quiera restringir, el primer paso siempre es ingresar a la opción “Privacidad”. En celulares Android, este apartado aparecerá luego de tocar los tres puntos verticales que se encuentran arriba a la derecha en la pantalla principal y seleccionar la opción “Ajustes”. En iPhone, se puede acceder ingresando a “Configuración” a partir del botón de abajo a la derecha de la pantalla principal.

Una vez que se ingresa a “Privacidad”, se podrán restringir las siguientes funciones:

Estado en línea y Última conexión: dirigirse a "Última vez y en línea“. Allí se puede elegir ”Nadie" para que ningún contacto vea la última hora de conexión en la aplicación. También se debe activar la opción "Igual que última vez" en “Quién puede ver cuando estoy en línea” para ocultar el estado en línea.

dirigirse a "Última vez y en línea“. Allí se puede elegir ”Nadie" para que ningún contacto vea la última hora de conexión en la aplicación. También se debe activar la opción "Igual que última vez" en “Quién puede ver cuando estoy en línea” para ocultar el estado en línea. Desactivar Confirmaciones de lectura: en Privacidad, se debe apretar el interruptor de “Confirmación de lectura”. De esa forma, no se enviarán los dos ticks azules que indican que un mensaje fue visto por el usuario.

en Privacidad, se debe apretar el interruptor de “Confirmación de lectura”. De esa forma, no se enviarán los dos ticks azules que indican que un mensaje fue visto por el usuario. Ocultar foto e información: en Foto de perfil, Info y Estados (que se encuentran también en Privacidad), elige “Nadie” o “Mis contactos excepto...”. En esta última opción se puede indicar los usuarios agendados que no se quiere que vean estos detalles de la cuenta.

WhatsApp aplicación automáticos.png WhatsApp es la aplicación líder de mensajería instantánea en el mundo entero.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp este año

Meta actualizó la lista de smartphones que, a lo largo de este año, ya no serán compatibles con el servicio de WhatsApp, algo que afectará a millones de usuarios en todo el planeta. La empresa de Mark Zuckerberg confirmó que la aplicación se verá afectada o directamente ya no estará disponible en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas.

En general, estos celulares son modelos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes. Entre los smartphones que ya no contarán con el servicio de mensajería se encuentran aparatos de empresas reconocidas, como Apple, Samsung, Motorola y Sony, entre otras. Con esta medida, Meta busca enfocarse en mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios más actuales, que suelen tener celulares modernos.

La lista completa de smartphones que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei