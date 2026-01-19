Se filtró el plan de WhatsApp: se podrán elegir pronto dos fotos diferentes para el perfil, ¿desde cuándo?

Un nuevo cambio que revolucionará la aplicación de mensajería más usada del mundo. Los detalles que planea WhatsApp.

Cumpliendo el pedido de muchos de sus usuarios, WhatsApp se prepara para lanzar un nuevo cambio que revolucionará la aplicación de mensajería más usada del mundo. Según se filtró, la app permitirá configurar una segunda foto por cuenta para mostrar a los contactos, buscando un mayor peso visual.

La información fue publicada por el sitio especializado WABetaInfo, que tiene acceso al código de la aplicación. El objetivo de Meta , empresa dueña de WhatsApp, es que los usuarios puedan compartir más aspectos de sí mismos de forma gráfica e inmediata, sin necesidad de interacción adicional.

Así, con esta función, se podrán mostrar imágenes de mascotas, familiares, lugares o momentos especiales qu e tal vez no se desean utilizar como foto de perfil principal. De todos modos, este mecanismo aún se encuentra en fase de desarrollo dentro de la versión beta y no tiene fecha precisa de lanzamiento global.

Cómo será la nueva función de WhatsApp para tener dos fotos por cuenta

A diferencia de Telegram, el servicio de mensajería rival que permite tener una galería de fotos para cada perfil, el sistema de WhatsApp se parecerá más al de X (exTwitter), donde la imagen principal permanecerá en formato circular, mientras que la nueva foto ocupará el ancho completo de la pantalla en la parte superior del perfil, adoptando la función de banner o portada.

Para activar esta segunda imagen, los usuarios encontrarán un botón de edición en su perfil que permitirá cargar fotos desde la galería. Dado que el espacio tiene un formato horizontal, la aplicación incluirá una herramienta de recorte específica para ajustar las proporciones. Cabe destacar que esta función será completamente opcional. Quienes no quieran sumar una segunda foto, podrán mantener un fondo neutro sin necesidad de subir una imagen adicional.

La incorporación de un banner responde a la estrategia de Meta de acercar WhatsApp a la experiencia de uso que ofrecen las redes sociales, tanto en diseño como en interacción.

Con el nuevo sistema, cada cuenta podrá elegir dos fotos: una que se mostrará de forma circular y otra en formato rectangular,

WhatsApp, ¿con nombre de usuario y sin número de teléfono?

Otro de los cambios que estaría analizando Meta para su servicio de mensajería sería modificar el mecanismo para agregar un contacto e iniciar una conversación. En la actualidad, cuando una persona quiere contactar a otra a través de WhatsApp, es necesario tener su número de teléfono para poder agregarla. Sin embargo, en breve esto podría ser reemplazado por un nombre de usuario, algo que apunta a proteger la privacidad y la información personal.

De acuerdo a los medios especializados que ya lo dan por hecho, cada persona podrá crearse un nick que alcanzará para que otro pueda registrarlo dentro de WhatsApp, sin la necesidad de pasar el número de línea. Meta buscaría con esta medida separar a su app de los números telefónicos, haciendo que ya no sea obligatorio compartirlo para comenzar a chatear, evitando así mostrar un dato personal muy sensible.

Para evitar confusiones, los nombres de usuario serían únicos e irrepetibles, por lo que no habrá dos iguales, como ya ocurre con los correos electrónicos y las cuentas de redes como Instagram o X (exTwitter). Sin embargo, habrá restricciones. Por ejemplo, no se podrán usar denominaciones que interfieran con imágenes de marcas. De momento, esta nueva función es solo un rumor y no hay fecha establecida de lanzamiento, aunque ya se habla de pruebas en la versión beta.

Qué modelos se quedarán sin WhatsApp en 2026

Meta confirmó que la aplicación se verá afectada o directamente ya no estará disponible en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas. En general, estos celulares son modelos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes.

Entre los smartphones que ya no contarán con el servicio de mensajería a partir del 2026 se encuentran modelos de empresas reconocidas, como Apple, Samsung, Motora y Sony, entre otras. A continuación, la lista completa:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei