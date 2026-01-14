Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en WhatsApp, paso a paso
WhatsApp el servicio de mensajería líder en el mundo se actualiza y habilita la función para silenciar a los números desconocidos. Entérate cómo hacerlo.
El ser humano se adaptó rápidamente a las transformaciones tecnológicas de los últimos años. La llegada de cada vez más aplicaciones como WhatsApp para facilitar la comunicación de las personas ha traído consigo no solo estar más conectado a un dispositivo, sino la ausencia de vínculos humanos presenciales.
WhatsApp es el claro ejemplo de ello. Lo que comenzó siendo un servicio de mensajería instantánea con básicas funciones se adaptó a las necesidades de sus usuarios. Desde el simple texto, las imágenes, los videos, los emoticones y hasta las videollamadas, los cambios de WhatsApp fueron tan buenos como perjudiciales.
Es que un claro ejemplo de ello son las videollamadas de números desconocidos. Malestar para muchos de los usuarios en Argentina y el mundo.
Frente a numerosos casos de estafas, las mejoras de WhatsApp para cuidar a los usuarios es un tema pendiente que de a poco comienza a mejorar. Es que ahora el servicio permitirá silenciar videollamadas de números desconocidos.
Se trata de la opción “Silenciar las llamadas de números desconocidos”. La función se encuentra en los ajustes de privacidad dentro de la aplicación y se puede activar con los siguientes pasos:
- Abrir la aplicación de WhatsApp
- Presionar los tres puntos ubicados en la parte superior derecha y seleccionar “Ajustes”.
- Seleccionar “Privacidad”, luego “Llamadas” y activar la función “Silenciar las llamadas de números desconocidos”. La función se activará cuando el botón cambia a verde.
- Al activar esta función de WhatsApp, la aplicación silenciará todas las llamadas de números que no estén registrados en la lista de contactos. Sin embargo, se seguirán mostrando en la pestaña de llamadas de la aplicación y en las notificaciones.
