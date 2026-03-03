El clima en Neuquén

Ciencia y Vida
La Mañana murciélagos

Qué significa que haya murciélagos volando en tu casa por la noche y por qué puede ser algo positivo

Aunque suelen generar temor, su presencia cerca del hogar cumple un rol clave en el equilibrio ambiental y puede traer beneficios inesperados.

Una de las razones por la que los murciélagos vuelan en la noche es para alimentarse. 

Ver murciélagos sobrevolando el patio o escuchar sus chillidos al anochecer puede resultar inquietante, pero en realidad es un fenómeno natural y frecuente. Lejos de ser una mala señal, su presencia suele estar vinculada al control de insectos, la polinización y el equilibrio del ecosistema, razones por las que tenerlos cerca puede ser una buena noticia.

A diferencia de lo que muchas personas creen, los murcielagos no vuelan cerca de las casas para meterse adentro, sino que, al ser mamíferos nocturnos, salen a alimentarse.

Estos animales recorren patios y jardines durante la noche en busca de insectos, como mosquitos o polillas. Si se los ve o escucha cerca de tu casa, significa que encuentran alimento y consideran que es un entorno seguro.

La presencia de murciélagos indica que el lugar mantiene un equilibrio natural y que funciona como refugio para la fauna silvestre.

Por qué es una buena señal para tu hogar y el entorno

Ver murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche está directamente vinculado con señales positivas del ambiente. Entre las más relevantes se destacan:

Murciélago.jpg
Chubut: tres casos de murciélagos con rabia en Trelew y Rawson.

  • Control natural de plagas: pueden consumir cientos o miles de insectos en una sola noche, especialmente mosquitos.
  • Equilibrio ambiental: su presencia indica que el ecosistema aún sostiene cadenas naturales de alimentación.
  • Menor uso de químicos: al regular insectos, reducen la necesidad de pesticidas o repelentes artificiales.
  • Entorno funcional para la fauna: suelen habitar espacios donde encuentran refugio, alimento y condiciones estables.

Que los murciélagos elijan tu hogar para ir durante la noche significa que el lugar es útil para la naturaleza.

Mitos y verdades sobre los murciélagos

A lo largo del tiempo, este animal estuvo asociado a creencias negativas. Sin embargo, su presencia no debe interpretarse como una amenaza, ya que evitan la luz y el ruido, y solo se acercan a zonas donde hay alimento.

Entre los mitos más comunes, que fueron desmentidos por la ciencia, se encuentran:

p06-f01b-murcielagos.jpg
  • “Se enredan en el pelo”: es falso. Utilizan ecolocalización para orientarse con gran precisión y evitan chocar con personas.
  • “Atacan a la gente”: no son agresivos ni buscan contacto humano; si vuelan cerca es porque están cazando insectos.
  • “Todos transmiten enfermedades”: como cualquier animal silvestre, pueden portar enfermedades, pero el riesgo es muy bajo si no se los manipula.
  • “Son plagas”: en realidad cumplen un rol ecológico clave como controladores naturales de insectos.

Aunque su imagen está rodeada de mitos y temores, los murciélagos son una pieza fundamental del ecosistema nocturno. La presencia de este animal cerca de tu casa está lejos de ser una señal de peligro y es un buen augurio sobre tu entorno.

