Nuevo programa de créditos hipotecarios en Neuquén: dónde averiguar toda la información

El programa iniciará en agosto y promete cuotas a valores menores a los de un alquiler. Enterate de dónde encontrar toda la información.

A partir de agosto de este año, comenzará a funcionar un programa provincial de créditos hipotecarios para construir viviendas en Neuquén. El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones de la Legislatura, el pasado domingo.

Una de las preguntas que más surgieron entre los cientos de interesados fue dónde encontrar toda la información sobre el programa.

Además de la construcción de una vivienda, los créditos contemplan también mejoras y ampliaciones. El requisito más importante es ya poseer un terreno en cualquier ciudad de la provincia de Neuquén, ya escriturado. Otro requerimiento excluyente y fundamental es que la casa construida, ampliada o mejorada debe ser la principal vivienda familiar, no se puede poseer otra propiedad.

Rolando Figueroa Legislatura discurso 2026 PORTADA (3)

Donde encontrar la información sobre los créditos hipotecarios en Neuquén

Toda la información se puede averiguar por las vías de comunicación oficiales de Vivienda.

Entre esas vías que los neuquinos pueden utilizar para recabar toda la información posible se encuentran la oficina virtual web de ADUS/IPVU, y dos números de teléfono: 2994495404 y 2994498717.

Al entrar a la oficina virtual, solo hace falta registrarse y cliquear en la opción "Iniciar consulta". Eso deriva en un formulario donde en la casilla que reza "tipo de consulta" puede marcarse "Nueva línea de créditos ADUS - 2026" y hacer la consulta en la caja de texto.

formulario consulta creditos adus

Un requisito también fundamental para poder acceder a los créditos es estar inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda y Habitat (formulario en este enlace), donde los habitantes listan tanto las características de su vivienda actual y a la que aspiran, como las de su situación familiar y económica.

Créditos hipotecarios en Neuquén: las fechas importantes

La secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia, Ana Servidio, destacó que la línea de crédito está pensada para trabajadores y trabajadoras que pueden pagar una cuota pero con una tasa mucho más accesible de la que hoy se ofrece en el mercado.

Además, destacó que este crédito va a tener un periodo de gracia justamente para que las familias puedan dedicarse a la construcción, mudarse y dejar de alquilar.

La línea de crédito va a estar disponible a partir de agosto. Como el requisito fundamental es contar con la escritura del terreno, las personas que aún tienen eso en trámite tienen estos meses para concluirlos.

Presentacion-red-Neuquina-de-robotica Figueroa - Servidio.jpg Rolando Figueroa y Ana Servidio.

Desde unos días antes de ese mes, desde ADUS, van a generar los formularios de preinscripción para que los interesados puedan poner sus ingresos y simular la cuota del crédito que desean adquirir.

"La cuota del crédito esperamos que pueda ser muchísimo menor a lo que es el valor de un alquiler hoy", aseveró Servidio.

Créditos hipotecarios en Neuquén: los montos a otorgar

Para acceder al crédito, al Provincia va a sumar los ingresos de la familia para poder llegar a una cuota que permita la máxima construcción. El crédito va a ser de hasta 150 millones de pesos, y el monto va a depender de los ingresos.

Los beneficiarios deberán ser residentes de la provincia y con terreno únicamente en Neuquén. "Tiene que estar escriturado y una condición también muy importante es que primera vivienda", insistió.

Servidio explicó que el requisito de tener el terreno escriturado es que la Provincia tenga la posibilidad de hipotecar la vivienda. Destacó además que promoverán el compromiso de pago de las cuotas para poder seguir beneficiando a otros neuquinos y neuquinas.