Cayó en el oeste un prófugo buscado por la Justicia de Chubut: lo atraparon mirando casas

La detención del prófugo se concretó el lunes en jurisdicción de Comisaría Tercera. El sospechoso se encontraba junto a otra persona.

Los operativos preventivos de la Policía continúan probando su efectividad para devolver a delincuentes que se refugian en Neuquén a su lugar de origen. Un hombre que se encontraba prófugo desde hace unos días cayó en el oeste capitalino y será trasladado a Chubut, donde era buscado por la Justicia .

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en horas del mediodía del lunes , cuando efectivos de la Comisaría Tercera realizaban tareas preventivas por la jurisdicción e identificaron a dos hombres en la intersección de calles Roca y Manuel Rodríguez . Lo hicieron tras notar un comportamiento sospechoso de los hombres, quienes parecían merodear el sector mientras observaban domicilios de la zona .

Ante esta situación, el personal procedió a su identificación, constatando al brindar sus datos para chequear en la base policial, que uno de ellos presentaba un requerimiento judicial activo.

Comisaría Tercera.

Tras la verificación en los sistemas correspondientes, se confirmó que sobre el ciudadano pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto el pasado 26 de febrero del corriente año, en el marco de una causa tramitada en la ciudad de Trelew, bajo intervención del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut.

De inmediato, los uniformados procedieron a su demora y traslado a sede policial, donde se mantuvo comunicación con la Oficina de Exhortos interviniente, desde donde se confirmó que el pedido de captura incluye orden de detención inmediata. Asimismo, se indicó que se remitirán las notificaciones formales correspondientes para continuar con el trámite judicial y tramitar el traslado del imputado a la provincia que lo requería, en la mayor brevedad posible para proceder a su procesamiento.

En un mismo día cayeron dos prófugos de la Justicia de Salta

Tres hombres que se encontraban prófugos de la Justicia fueron detenidos en un mismo día, dos semanas atrás, en el marco de distintos operativos de rutina de la Policía provincial. Dos de ellos eran buscados por la Justicia de Salta.

El primero de los prófugos salteños fue recapturado el día lunes 16 de febrero durante un patrullaje preventivo de efectivos de la Comisaría 10 de Añelo por la ruta provincial 7. A la altura del kilómetro 89, el personal dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta observó a un individuo que caminaba a la vera de la ruta.

Al querer interceptarlo para proceder a su identificación, el sospechoso se percató de que se trataba de uniformados e intentó darse a la fuga echando a correr. Sin embargo, los efectivos bajaron del auto y salieron tras él, reduciéndolo a unos pocos metros.

Al verificar sus datos con la base policial, descubrieron el motivo de su intento de huida: se trataba de un delincuente con un pedido de captura emitido por la Justicia de Tartagal, Salta. Aunque no se conoció a qué delito se lo relaciona, el pedido indicaba la orden de detención inmediata.

Por este motivo, el demorado fue trasladado preventivamente al hospital local para control médico y posteriormente alojado en sede policial, quedando a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Tartagal.

El segundo sospechoso fue detenido también en esa localidad, aunque en el barrio La Meseta, durante un operativo de rutina de identificación de personas en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Santiago del Estero y Figueroa Alcorta, donde el personal de comisaría identificó al sujeto y, tras la verificación de antecedentes con la División Centro de Análisis Estratégico, se confirmó que poseía una medida vigente vinculada a una causa penal tramitada también en la provincia de Salta. Ante esta situación, se dispuso la demora preventiva.