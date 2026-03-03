Wine & Business: una noche donde la visión empresarial de Neuquén se encontró para proyectar el futuro

El pasado sábado 28 se llevó a cabo el encuentro que reunió a empresarios, líderes y referentes de distintas industrias de la región.

El pasado sábado 28 de febrero, el exclusivo entorno del Comahue Golf Club fue escenario de una nueva edición de Wine & Business by Portfolio Investment , un encuentro que reunió a empresarios, líderes y referentes de distintas industrias de la región en una noche pensada para conectar en un ambiente relajado, sofisticado y profundamente estratégico.

El evento fue una organización de Cecilia Gasparri , creadora del concepto Wine & Business , junto a un gran equipo de trabajo conformado por Drekka Organización de Eventos y Grupo ALINA , quienes dieron forma a una experiencia donde el networking se transforma en oportunidad real.

Bajo el patrocinio principal de Portfolio Investment , la velada consolidó un modelo innovador en la Patagonia: un espacio donde el diálogo fluye con autenticidad, donde la confianza precede al negocio y donde las alianzas se construyen desde una visión compartida.

La conducción del evento estuvo a cargo de Lorena Ortiz, quien aportó dinamismo y elegancia a la velada, mientras que la moderación de los paneles fue responsabilidad de Pablo Iachetti, guiando las conversaciones estratégicas de la noche.

Wine & Business (1)

Uno de los pilares de la experiencia fue la propuesta gastronómica a cargo de Patagonia Tading Food, con una propuesta contemporánea y de alta calidad. El maridaje estuvo protagonizado por las bodegas Humberto Canale y Schroeder, referentes de la vitivinicultura regional. A su vez, la vinoteca Cavas presentó una cuidada selección de importantes bodegas, ampliando la experiencia sensorial del encuentro.

El primer panel contó con la participación de Pablo Iuliano, CEO de Tango Energy, con amplia trayectoria en la industria energética argentina, quien brindó una mirada profunda sobre el presente y futuro del desarrollo energético y el rol de Vaca Muerta. Lo acompañó Roberto Báez, socio fundador de Portfolio Investment, quien aportó su visión sobre inversión estratégica y planificación patrimonial.

Wine & Business (4)

El segundo panel abordó cuatro industrias que impulsan el crecimiento de Neuquén. Participaron Pablo Arpajou (Safiar Construcciones), Cecilia Pedroza (liderazgo organizacional y desarrollo estratégico), Christian Primo (gerente del Hilton Garden Inn Neuquén) y Gustavo Cabrera (referente empresarial vinculado al desarrollo productivo y comercial).

Agradecemos especialmente a las empresas que acompañaron esta edición: Fischer, Neucon, Safiar, Securion, Iruña, Dao Sur, Peduzzi, OSDE, Micronor, Su Luz, Croma Pinturerías, y el gran aporte de Indusparquet, que brindó el escenario para las charlas y el espacio institucional para las fotografías.

Wine & Business (1) (1)

Wine & Business se consolida como una plataforma de conexión estratégica que comienza a posicionarse como un encuentro de referencia en la agenda empresarial de la región.

Fue una jornada distendida de negocios, donde las conversaciones se transformaron en vínculos y los vínculos en oportunidades concretas, marcando un espacio cada vez más relevante para el desarrollo económico de Neuquén.

Wine & Business (3)