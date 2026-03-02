Cobarde: la abuela le dio una oportunidad para que cumpla prisión domiciliaria y la terminó golpeando

El hecho de violencia fue protagonizado por un pistolero neuquino que acumula tres causas. Hace 15 días, la mujer había aceptado que permanezca en su casa.

A pesar de la buena voluntad de su abuela, un pistolero neuquino está lejos de mostrar cambios en su conducta y luego de una cobarde agresión en contra de la mujer que le quiso dar una oportunidad de reconocer sus errores, quedó preso.

Por pedido de la fiscal del caso Valeria Panozzo , un juez de garantías revocó la detención domiciliaria del violento pistolero y le impuso tres meses de prisión preventiva, al considerar acreditados nuevos incumplimientos y la persistencia de los riesgos procesales.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que el imputado, identificado por sus iniciales como L.R.L.C., había sido beneficiado el 14 de febrero con una detención domiciliaria en la vivienda de su abuela, en el marco de tres legajos en los que se lo investiga por distintos hechos cometidos durante 2024. El primero, registrado el 10 de junio, por el presunto delito de abuso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil condicional y portación ilegal de arma de uso civil; el segundo, del 10 de octubre, por portación ilegal de arma de fuego; y el tercero, del 14 de diciembre, por lesiones graves agravadas por ser la víctima integrante de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil condicional.

En aquella audiencia también se habían valorado riesgos de fuga por falta de arraigo -ya que había consignado un domicilio inválido y fue declarado en rebeldía- y por la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo, dado que registra una condena previa.

Ya había cometido una irregularidad

Según detalló Panozzo, a los cinco días de dispuesta la medida personal policial constató que el imputado no se encontraba en el domicilio durante un control. Si bien luego fue observado ingresando a la vivienda, desde la fiscalía se solicitó reforzar los rondines y se le hizo saber, a través de la defensa, que debía cumplir estrictamente la cautelar.

Valeria Panozzo fiscal

La situación se agravó este último fin de semana, cuando la abuela -de 70 años- requirió presencia policial y denunció que su nieto la había agredido físicamente y provocado daños en la vivienda. A partir de esa intervención, el imputado fue demorado y el MPF pidió la modificación de la medida.

En la audiencia, la fiscal sostuvo que el acusado “no aprovechó la oportunidad” que implicaba la prisión domiciliaria y que los incumplimientos evidencian que subsiste el peligro de fuga oportunamente señalado.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar al planteo fiscal y dispuso la prisión preventiva por tres meses.

Controles permanentes

El MPF está realizando un permanente control de los imputados que reciben el beneficio de la prisión domiciliaria. La semana pasada, por ejemplo, se conoció el caso de un acusado de un crimen en Rincón de los Sauces, que había informado un domicilio falso en la localidad de Añelo. La irregularidad fue comprobada por la Policía neuquina cuando tuvo que notificarlo sobre un trámite judicial.