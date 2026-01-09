Un sicario se cortó la tobillera, violó la prisión domiciliaria y está prófugo

Huyó tras discutir con su pareja y dejó la tobillera en el horno de su familia. Ocurrió en el barrio Gran Neuquén.

Un hombre imputado por atacar con un arma a tres personas en el oeste neuquino fue declarado rebelde tras comprobarse que cortó la tobillera electrónica que controlaba el cumplimiento de una prisión domiciliaria y se fugara del lugar. La Policía ya trabaja para dar con él.

En una audiencia realizada este viernes, la fiscal del caso Lucrecia Sola pidió a la jueza de garantías Carina Álvarez que declare la rebeldía de "C.A.M." , el imputado en cuestión.

El hombre había sido imputado por un hecho cometido el 5 de junio de 2025 , cuando desde una moto y utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros efectuó múltiples disparos contra tres personas que se encontraban en una vereda del barrio Gran Neuquén. Por ese ataque, que dejó a las víctimas con heridas de gravedad, fue acusado como autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en tres hechos en concurso real, y quedó bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

SFP Lucrecia Sola, fiscal del caso Jessica (8) Sebastián Fariña Petersen

En esta línea, la fiscal informó que el acusado se encontraba bajo prisión domiciliaria desde el 9 de octubre de 2025, con monitoreo electrónico, en la vivienda de su padre. Sin embargo, la Comisaría 12 notificó que durante la madrugada de ayer, el dispositivo emitió una alerta por apertura y posterior apagado.

Ante esa situación, personal policial realizó un allanamiento en el domicilio y constató que el imputado no se encontraba allí. El padre indicó que el joven se había retirado del lugar con ropa, luego de una discusión con su novia.

En el marco de las diligencias posteriores, el dispositivo de monitoreo electrónico fue hallado dañado dentro del horno de la vivienda, luego de que el propio imputado le indicara a su hermana dónde lo había dejado, según precisó la fiscal.

Carina Alvarez (1).jpg

Por estos hechos, Sola requirió que se declare la rebeldía de "C.A.M.", se ordene su captura inmediata para que sea puesto a derecho y se suspendan los plazos procesales mientras permanezca prófugo.

La jueza Carina Álvarez hizo lugar a todos los planteos, al considerar acreditado que el imputado se fugó del domicilio donde cumplía la medida cautelar y dañó intencionalmente la tobillera electrónica para evadir el control judicial.

El hecho de violencia atribuido

El ataque fue cometido el 5 de junio de este año, entre las 0:10 y 0:30 aproximadamente. El acusado circulaba en una moto junto a otra persona que aún no fue identificada. Al llegar a la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros de entre su ropa y efectuó múltiples disparos contra tres hombres que estaban en la vereda. “Al menos fueron diez disparos”, precisó la integrante del MPF que llevó adelante la acusación.

Además, indicó que "C.A.M.", quien iba como acompañante en la moto, realizó los disparos con “clara intención homicida” y que los heridos lograron salvar sus vidas por la rápida intervención de otras personas que los trasladaron hacia los hospitales.

Hospital Castro rendon (5) Claudio Espinoza

De acuerdo a la información que recopiló el MPF y la Policía provincial en el contexto de la investigación, “uno de los heridos resultó herido con impactos de proyectil en la cabeza y el ojo derecho, otro sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo y el restante presentó una herida en el antebrazo derecho”, según detalló la asistente letrada. “Todos ellos fueron trasladados a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón, donde recibieron atención médica”, precisó.

Tras efectuar los disparos, C.A.M. huyó del lugar.