Un sicario que hirió a tres personas en el Gran Neuquén fue acusado, pero no irá a la cárcel

De forma inicial, se dispuso que cumpla prisión domiciliaria. En junio pasado, desde una moto, vació el cargador de una pistola de nueve milímetros.

Los heridos por el sicario tuvieron que ser atendidos de urgencia en los hospitales Castro Rendón y Heller.

Un peligroso sicario neuquino fue acusado por un salvaje ataque a balazos que protagonizó a mediados de este año y que dejó tres personas con heridas de consideración. De forma inicial, cumplirá prisión domiciliaria y será controlado con una tobillera.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre que atacó a tiros y con la intención de matar a tres personas que estaban sobre una vereda del barrio Gran Neuquén, en la capital provincial.

La acusación la realizó este jueves la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quien planteó que el ataque fue cometido el 5 de junio de este año, entre las 0:10 y 0:30 aproximadamente. El acusado, identificado por sus iniciales como C.A.M., circulaba en una moto junto a otra persona que aún no fue identificada. Al llegar a la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros de entre su ropa y efectuó múltiples disparos contra tres hombres que estaban en la vereda. “Al menos fueron diez disparos” , precisó la integrante del MPF.

Las distintas instancias del juicio y debate de pena fueron realizadas en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. El enfermero que violó a una paciente había aceptado su responsabilidad en una audiencia previa.

Además, indicó que C.A.M., quien iba como acompañante en la moto, realizó los disparos con “clara intención homicida” y que los heridos lograron salvar sus vidas por la rápida intervención de otras personas que los trasladaron hacia los hospitales.

Una víctima recibió un impacto de bala en la cabeza

De acuerdo a la información que recopiló el MPF y la Policía provincial en el contexto de la investigación, “uno de los heridos resultó herido con impactos de proyectil en la cabeza y el ojo derecho, otro sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo y el restante presentó una herida en el antebrazo derecho”, según detalló la asistente letrada. “Todos ellos fueron trasladados a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón, donde recibieron atención médica”, precisó.

Tras efectuar los disparos, C.A.M. huyó del lugar.

carolina gutierrez asistente letrada.jpg

Desde entonces había una orden de detención hacia él, y el pasado 6 de octubre fue reconocido por un efectivo policial durante un operativo de control en calle Belgrano. “Se dio a la fuga cuando le dieron la voz de alto, al volante de un Volkswagen Vento”, precisó la asistente letrada. Fue interceptado y demorado luego en las inmediaciones de la zona del operativo.

El delito que le atribuyó fue homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tres hechos en concurso real, en calidad de autor.

Domiciliaria y tobillera electrónica

Como medida cautelar, solicitó que C.A.M. permanezca detenido con prisión domiciliaria con tobillera electrónica, por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión domiciliaria con tobillera electrónica por cuatro meses, además de imponerle la prohibición a C.A.M. de tener contacto con víctimas del hecho.

El plazo de investigación lo fijó en cuatro meses.

En el cierre de la semana que pasó, la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera dio un importante golpe a las bandas ligadas a ataques con armas de fuego.