Gloria Ruiz, candidata a diputada: "La Justicia está contaminada por el poder político"

Aseguró que la institución no es imparcial. Además, habló del escándalo de los bombones y de su candidata a senadora, salpicada por el robo de un supermercado.

En medio de una intensa campaña de cara a las elecciones legislativas, Gloria Ruiz, candidata a diputada nacional por el partido Desarrollo Ciudadano (DC) y ex vicegobernadora de Neuquén, opinó sobre los principales problemas que atraviesa Neuquén y aclaró que su partido sí lleva candidatos a senadores. Además, lanzó duras críticas a la gestión provincial encabezada por el gobernador y ex compañero de fórmula, Rolando Figueroa y cuestionó al sistema judicial neuquino que, según consideró, está teñido de intereses políticos.

Después del revuelo que protagonizó Ruiz por una investigación por presunta defraudación al Estado y una apresurada expulsión de su cargo de vicegobernadora, la ex intendenta de Plottier regresó al terreno político y se presentó como candidata a diputada nacional por su partido de base, Desarrollo Ciudadano. Sin embargo, el sello también quedó envuelto en otras polémicas, después de que se conociera que el hijo de Marisa Torres San Juan, candidata a senadora por ese partido, era el gerente acusado de robar en el supermercado donde trabajaba.

Tras la salida de Torres San Juan la lista, se generó confusión sobre los candidatos a senadores que seguían en carrera por Desarrollo Ciudadano. Por eso, Ruiz comenzó la entrevista con Radio Capital corrigiendo un dato crucial sobre la conformación de su lista. A diferencia de lo que se señalaba, Desarrollo Ciudadano sí presenta candidatos para el Senado Nacional. El primer candidato a senador es Luis Vázquez , un empleado municipal de Plaza Huincul con una amplia trayectoria social. Lo acompaña en la fórmula senatorial Mirella Barros , oriunda de Buta Ranquil y trabajadora en relación de dependencia.

Legislatura Gloria Ruiz (73).JPG Claudio Espinoza

En la lista de diputados, Ruiz es secundada por Carlos Cides, un vecino neuquino y empleado provincial con experiencia en el Movimiento Popular Neuquino (MPN). La candidata describió una campaña enfocada en el contacto directo y el diálogo. Aseguró que su equipo recorre "cada rincón de nuestra provincia hablando con la gente, dialogando con los jóvenes, escuchando, que hoy por hoy en un político es difícil es difícil encontrar". Esta impronta de cercanía le ha permitido recoger de primera mano las quejas y necesidades de las comunidades.

Campaña cara a cara y crisis en salud

Uno de los principales problemas detectados durante sus recorridos se centra en la zona norte de Neuquén, específicamente en Buta Ranquil, Barrancas y Varvarco. Ruiz detalló que los vecinos de estas localidades están siendo perjudicados por la ley de regionalización recientemente sancionada. Esta ley ha alterado el acceso a la atención sanitaria, lo que obligó a los oriundos de Buta Ranquil a trasladarse al hospital de Rincón de los Sauces por problemas de salud, en lugar de recurrir al centro de Chos Malal.

Sin embargo, el problema de salud se extiende más allá de la regionalización. Ruiz enfatizó que la crisis sanitaria no se debe a la falta de infraestructura—"hospitales hay"—sino a la alarmante ausencia de recursos humanos y profesionales para atenderlos. Este déficit no es exclusivo de la zona norte, sino que afecta a su propia ciudad, Plottier. La situación se agrava por el constante ingreso de nuevos habitantes a la provincia, impulsado por el boom de Vaca Muerta.

Ruiz calificó la ineficacia de la respuesta gubernamental como preocupante" y alarmante. "De nada sirve inaugurar hospitales sin profesionales, sin gente que pueda atender esa demanda," afirmó. Según la candidata, el problema de salud debe ser solucionado "a corto plazo", ya que la falta de prestación de servicios es uno de los factores más importantes y no se ha solucionado a pesar de la riqueza provincial en materia hidrocarburífera, gasífera y turística. Lamentó que, a pesar de los recursos, "seguimos teniendo nuestros neuquinos y neuquinas pobres".

En cuanto a la dinámica electoral nacional, Ruiz desestimó la idea de una polarización dominante y aclaró que ha sido instalada por los propios políticos. "La gente, tiene problemas mucho más urgentes que la dicotomía nacional/provincial por la falta de trabajo y la dificultad para llegar a fin de mes", indicó.

La candidata predijo una baja concurrencia a las urnas debido a la apatía del electorado. "La gente hoy por hoy está descreída de los políticos y tiene toda la razón del mundo," sentenció. Esta desilusión es un sentimiento que ella comparte: "Yo estoy soy una de las desilusionadas, ¿no? Porque acompañé una fórmula que lamentablemente me engañó en la cara. No es que eran diferentes al MPN, eran parte del MPN". Ruiz se refirió así a la fórmula Figueroa-Ruiz que triunfó en las elecciones provinciales y destacó que su espacio, Desarrollo Ciudadano, fue clave para la victoria y aportó un "buen caudal de votos," especialmente desde Plottier.

Su batalla judicial: "El Poder Político Contamina la Justicia"

La entrevista de Ruiz se centró inevitablemente en el proceso judicial que atraviesa la candidata, un proceso que ella considera un "atropello" y un acto de autoritarismo. La Fiscalía presentará las pruebas reunidas hasta ahora el próximo 17 de octubre en una audiencia de formulación de cargos. Los cargos giran en torno al presunto fraude en perjuicio de la administración pública y el presunto enriquecimiento ilícito.

Descargo de Gloria Ruiz luego de su destitución.mp4

Ruiz manifestó que la campaña debe convivir con la batalla legal. Recordó el hecho de su destitución como vicegobernadora, elegida por el pueblo neuquino, por una decisión de 30 diputados, un hecho que calificó como "totalmente inconstitucional" y por el cual interpuso un amparo ante la Corte.

La crítica más fuerte de Ruiz se dirigió directamente al funcionamiento del sistema judicial de la provincia. "Yo creo y en esto me voy a hacer cargo que el poder judicial está contaminado por el poder político", declaró.

La candidata señaló "una doble vara" en la aplicación de la ley. Mencionó que su caso particular fue iniciado de oficio, incluso con el solo recorte de un diario (Diario Río Negro), mientras que otros problemas sociales de extrema gravedad permanecen en silencio. Ruiz hizo alusión a la falta de respuesta institucional ante casos de mujeres desaparecidas y madres que buscan a sus hijos, indicando que hay un "silencio total" de los medios y la gente respecto a estos hechos graves. En contraste, afirmó, a ella la intentan tomar como el "trofeo de la corrupción".

Gloria Ruiz.jpg Gloria Ruiz protagonizó uno de los más grandes escándalos políticos de la historia.

"A ver, yo creo que acá hay que separar lo político de lo que realmente tiene que existir, que es la justicia," sostuvo. Para reforzar su defensa, Ruiz aludió a uno de los hechos mediáticos más resonantes de su gestión: la compra de bombones. Defendió que la compra de 4.5 millones de pesos en bombones fue para la celebración del Día de la Madre con todas las empleadas legislativas y se realizó en conjunto con el gremio, con un presupuesto acotado. Este episodio, que se utilizó para cuestionarla, lo comparó directamente con una acción de su excompañero de fórmula: "El vicegobernador del 2015 en ese momento, Rolando Figueroa, hacía entrega de medallas de hora de oro, valuadas en 150 millones para entregarle a cada diputado".

Ruiz aseguró que la justicia neuquina "deja mucho que decir", mientras se prepara para enfrentar la audiencia de formulación de cargos el 17 de octubre. Su postura es clara: mantendrá una campaña basada en el diálogo y las necesidades reales de los neuquinos, mientras continúa su lucha contra un sistema judicial que percibe como una herramienta del poder político en su contra.