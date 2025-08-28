Gloria Ruiz volvió a trabajar a la Municipalidad de Plottier, aunque solo por 48 horas

La ex vicegobernadora retomó sus tareas como empleada municipal. Estuvo entregando libros a los estudiantes que concurren a la Biblioteca 30 de Octubre.

La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz , volvió esta semana a trabajar en su puesto de planta permanente en la Municipalidad de Plottier . Los vecinos de la ciudad se llevaron la sorpresa al encontrarla entre los libros de la Biblioteca 30 de Octubre , a pocos metros de su antiguo sillón de intendenta.

Antes de ser vicegobernadora, Ruiz fue jefa comunal de Plottier, lugar al que había llegado tras su trabajo como directora de Recursos Humanos del Municipio, donde hace varios años es empleada.

Esta semana se le venció la licencia médica que había presentado y, según confirmaron fuentes municipales a LMNeuquén , la ex vicegobernadora "fue asignada a esa dependencia municipal donde trabajó el martes y miércoles con una jornada reducida de cuatro horas por indicación médica".

Cuando Ruiz ingresó el martes pasado por la puerta de la biblioteca ubicada sobre la Avenida San Martín dejó sorprendidos a los que, desde ahora, serán sus compañeros de trabajo, que nada sabían de su incorporación al sector.

Varios mensajes de Whats App empezaron a correr en la ciudad para comentar que la ex intendenta y vicegobernadora destituida se puso de nuevo el traje de empleada municipal y llevó adelante tareas de entrega de libros a los estudiantes que habitualmente llegan a la biblioteca.

Pero esta tarea duró poco porque, según confirmaron, Ruiz se volvió a tomar licencia. Esta vez se trata de una licencia política que durará dos meses por la campaña por las elecciones nacionales que serán el próximo 26 de octubre donde ella es candidata a diputada nacional.

Días atrás se conoció la presentación ante la Justicia Electoral de una lista de candidatos a diputados y senadores bajo el sello de su partido Desarrollo Ciudadano. Y, si bien desde su apartamiento de la Legislatura se la vio muy poco, con la campaña en marcha se espera que comience sus recorridos por la provincia junto al resto de los candidatos que la acompañan.

Pero su regreso a la Municipalidad no es la única noticia que se conoció en las últimas horas sobre Ruiz. También hubo novedades con respecto a su situación judicial en el marco de la investigación por posibles hechos de corrupción.

La candidata a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano tendría fecha de audiencia de formulación de cargos en los próximos días, ya que lo pedirá la fiscalía de Delitos Económicos.

Pudo saberse al respecto que endilgarán la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. Será por los mismos hechos de corrupción por los que, en diciembre último, resultó destituida con los votos mayoritarios de los diputados provinciales.

Pudo saberse al respecto que también recaerán acusaciones sobre su hermano, Pablo Ruiz, y sobre la ex secretaria de Cámara, Isabel Richini, entre otros exfuncionarios legislativos que la acompañaron en su gestión.

La fiscalía que la investiga le formularía a Gloria Ruiz cargos por haber incrementado su patrimonio de manera supuestamente injustificada, tanto durante el período en el que desempeñó sus funciones de vicegobernadora (2023-2024) como en la gestión en la que fue intendenta de la ciudad de Plottier (2019-2023).

Los investigadores le endilgan que no justificó el origen de los fondos para la adquisición de una Toyota SW4 dominio AG820SH modelo 2024, que el 13 de septiembre de ese año costaba 76.837.220 pesos. Quienes realizaron las pericias contables arribaron a la conclusión de que es imposible que pueda haberla pagado con sus ingresos de vicegobernadora. Es por eso que entienden que pudo haber perpetrado el delito de enriquecimiento ilícito.