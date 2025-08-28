Una mujer agredió a una policía en San Martín de los Andes y fue imputada

Tras la agresión, la oficial de policía permaneció una semana sin poder trabajar debido a las lesiones sufridas.

Una mujer fue imputada tras protagonizar una violenta agresión hacia una oficial de policía en una plaza céntrica de San Martín de los Andes. La agresora está acusada de resistencia a la autoridad con el agravante de haber ejercido violencia física.

El hecho ocurrió el 5 de abril, alrededor de las 18 horas en la plaza San Martín de la ciudad cordillerana. La oficial de policía se acercó a la acusada, identificada como T.N.A , para solicitarle que acreditara su identidad. En ese momento, la mujer reaccionó de forma violenta y comenzó a agredir físicamente a la uniformada con golpes de puño.

Según la investigación, la situación escaló a mayores cuando la oficial intentó detenerla para trasladarla en un móvil policial y la acusada le dio un cabezazo y varias patadas. Como consecuencia de los golpes, la víctima sufrió un edema en el maxilar derecho y contusiones múltiples que le impidieron ejercer su trabajo durante una semana.

plaza san martin de los andes La agresión ocurrió en la plaza San Martín, ubicada en pleno centro.

Durante la audiencia, la asistente letrada Gabriela Pellico realizó la formulación de cargos por el delito de resistencia a la autoridad con el agravante de ejercer violencia contra la oficial, en carácter de autora conforme a los artículos 237, 238 inciso 4 y 45 del Código Penal. A pedido de la fiscalía, el juez de garantías Maximiliano Bagnat fijó un mes de plazo para llevar adelante la investigación.

Culpable por matar un policía

Este martes, en Lago Puelo provincia de Chubut, comenzó el juicio por jurados contra Gastón Nahuelquir por el homicidio del oficial de policía Adrián Nahuelquir. En la jornada de hoy fue declarado culpable por homicidio doblemente agravado. Por un lado se tuvo en cuenta que se trató de un crimen por alevosía y por el otro lado la condición de empleado policial de la víctima.

El crimen ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, en vísperas de Noche Buena, en el paraje La Blancura, cerca de Cushamen. El agresor, atacó por la espalda a la victima que se encontraba de pie charlando en una ronda de amigos.

Adrián Nahuelquir, policía asesinado en Chubut

Al momento del ataque, el policía se encontraba desarmado y sin posibilidad de defenderse. El agresor lo atacó con un cuchillo de 38 centímetros, asestándole una puñalada que dañó varios órganos vitales y le provocó la muerte de manera inmediata.

Según el testimonio de los presentes, al momento de dar la puñalada, el hombre gritó "Te la puse milico". Además, también describieron que previo al ataque hubo un altercado en el cual el hermano de Gastón habría increpado a Adrián por ser policía.

Tras escuchar los alegatos de clausura de la fiscalía y de la defensa, y luego de recibir las instrucciones de la jueza técnica Cecilia Vélez, los doce integrantes del jurado popular se retiraron a deliberar. La decisión se tomó de manera unánime y fue dada a conocer en la oficina judicial de Lago Puelo, donde se comunicó el veredicto de culpabilidad.

Con este fallo, se cerró una etapa del proceso y ahora resta esperar la sentencia que definirá la pena que deberá cumplir Gastón Nahuelquir, que se dará a conocer en las próximas horas.