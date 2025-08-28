Golpes y amenazas en la UBA: libertarios y peronistas protagonizaron una brutal batalla campal

Estudiantes de dos organizaciones estudiantiles protagonizaron una serie de enfrentamientos. Las denuncias cruzadas y el mensaje del presidente.

Una situación de tensión política escaló en un enfrentamiento físico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), donde militantes libertarios fueron protagonistas de una violenta confrontación con militantes peronistas. La situación quedó grabada por diversos estudiantes y se viralizó en redes sociales.

El conflicto comenzó este jueves en los pasillos de la facultad, donde una mesa que pertenecía a una de las agrupaciones fue disputada y finalmente retirada por miembros de La Libertad Avanza. Esto derivó en un enfrentamiento a golpes entre la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres . La situación escaló al punto que el presidente Javier Milei se hizo eco de este momento.

Según reveló Infobae, los cruces entre ambas organizaciones vienen escalando desde hace varias semanas. Desde el lado libertario denunciaron que les rompieron logos, agredieron a integrantes de la agrupación y sostuvieron que durante el miércoles dejaron pintadas obscenas en su mesa.

Escándalo en la UBA

"Los chicos vinieron a la facultad a pintar la mesa de nuevo, con pintura amarilla porque no salía. Pintaron la mesa y aprovecharon para dejarle un mensaje pintado en la mesa de la JUP en repuesta a todo el acoso que venimos sufrieron por parte de ellos”, señaló un estudiante vinculada con el movimiento libertario.

Como se puede ver en algunos de los videos que circulan, un grupo de estudiantes vinculados con la JUP que colocaron banderas sobre el sector donde estaba la mesa de los libertarios. A continuación, otros videos muestran ya los primeros enfrentamientos con agresiones verbales.

pelea libertarios peronistas uba (1) Cómo quedó la mesa de la JUP tras las pintadas de militantes libertarios.

La violencia que venía escalando entre libertarios y peronistas

Entre cámaras registrado el momento y el coro de la marcha peronista de fondo, los militantes partidarios de La Libertad Avanza y del peronismo se trenzaron en más de una oportunidad durante la jornada, con lo que el rol de la facultad como casa de estudios y espacio de debate político quedó en segundo plano.

Aún así, desde la Facultad de Derecho se pronunciaron al respecto en sus redes sociales: "Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante se aplicará el régimen disciplinario vigente".

De la misma manera en que trascendió la pintada de los libertarios a mesas de la JUP, revelaron desde "Somos Libres" algunas imágenes de los carteles que pegaron desde el peronismo arriba del espacio que tenían designado los libertarios. "Gorila aguante Cristina (Kirchner)", está escrito en grafiti en una pared. "Somos Libres (una chicana a la agrupación) para reprimir jubilados", dice otro cartel.

libertarios jup pelea

Qué dijo el presidente Milei sobre la pelea en la UBA

El mandatario, gran usuario de la red social X, habló sobre la batalla campal de la Facultad de Derecho. Esta situación de violencia se registra un día después de que él mismo haya protagonizado un incidente en Lomas de Zamora, cuando comenzaron a agredirlo y arrojarle piedras en una caravana. "El amor vence al odio dicen los kukas.. Fin", escatimó en decir irónicamente compartiendo un video de la pelea.