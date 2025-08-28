El militar sobrevivió al disparo en la cabeza y se recupera: cuál es su estado de salud

El suboficial del regimiento Las Lajas protagoniza un caso de supervivencia excepcional y se recupera favorablemente tras un autodisparo.

Un militar del RIM 21 de Las Lajas sobrevivió milagrosamente a un autodisparo en la cabeza en un incidente que, a tres días de ocurrido, aún mantiene conmocionada a la institución y a la comunidad en general. El efectivo, de rango de suboficial, fue identificado por sus allegados como Gonzalo Cataldo ; ya que rápidamente iniciaron una cadena de oración pidiendo por su recuperación y sanación.

El joven oriundo de Villa Tupungato (Mendoza) fue divisado a media tarde del último lunes -después de las 16 horas- por personal de Fauna en una de las orillas del río Codihue luego de autoinfligirse un disparo de carabina en el rostro. Según fuentes extraoficiales, “el disparo tuvo orificio de entrada en el rostro y sin orificio de salida”. El hombre fue hallado luego sentado en una silla plegable de camping por efectivos de la comisaría 27 de Las Lajas, al mando del comisario Ceferino Herrera, con el rostro totalmente ensangrentado.

De acuerdo a los datos que accedió LMNeuquén se pudo reconstruir como fueron esos primeros minutos vitales de asistencia. Estaba inconsciente, pero con respiración. Llamaron a la ambulancia y lo trasladaron hasta la banquina de la ruta 21. En el lugar lo estabilizaron mínimamente. Luego lo trasladaron hasta el hospital de Las Lajas, lo estabilizaron, lo intubaron con signos vitales normales dentro de la gravedad de la situación y se dispuso el inmediato traslado al hospital de Zapala.

RIM 21 LAS LAJAS

Milagrosa recuperación

Es aquí donde el militar comenzó a luchar por su vida y sorprendió a propios y extraños con su milagrosa recuperación.

Según fuentes médicas consultadas, se informó que el estado del uniformado lajeño es estable y que recibió tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Antes había sido sometido a una cirugía de emergencia para reparar los daños ocasionados por la bala. A su vez, por estas horas el parte médico es muy alentador para el suboficial Gonzalo Cataldo, para su familia y amigos, ya que abandonó la sala de terapia intensiva. Ahora está internado en clínica médica: “Se encuentra lúcido, consciente y con algunas amnesias transitorias, actualmente en evaluación ahora de salud mental”, relataron las fuentes consultadas.

En tanto, este diario volvió a insistir con un requerimiento periodístico a la ayudantía de la jefatura del RIM 21 de Las Lajas y solo se limitaron a responder escuetamente que “no se emitirán declaraciones sobre este tema”.

Por otra parte, sirve destacar que los compañeros del joven militar han mostrado su apoyo y solidaridad con él y su familia durante todo este difícil momento. Asimismo, por estas horas han expresado su satisfacción por su recuperación y han valorado enormemente su valentía y fortaleza en la adversidad.

¿Dónde pedir ayuda?