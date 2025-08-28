Estafadores al acecho engañan a vecinos que son usuarios del EPAS: cómo es la trampa
El EPAS detectó maniobras fraudulentas a través de mensajes de WhatsApp ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir en estos casos?
En las últimas horas, nuevos intentos de estafa encendieron las alarmas en Neuquén. Son estafadores que engañan a vecinos conectados a la red de agua potable del EPAS.
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del ministerio de Infraestructura, detectó nuevas maniobras fraudulentas y no tardar en viralizar el alerta. Mejor prevenir que lamentar.
Por el momento, se desconoce si los estafadores lograron su objetivo con éxito. Pero algunos usuarios ya se comunicaron con la central telefónica para denunciar el hecho cuando surgió la sospecha.
Se trata de estafas telefónicas que se hacen a través de mensajes de WhatsApp. No son casos aislados y cada tanto recrudecen.
Según informaron desde el organismo provincial, la estafa es llevada a cabo por sujetos que no trabajan en la empresa y simulan pertenecer al organismo. El EPAS recomendó a los usuarios estar atentos ante este tipo de maniobras que se han reiterado en distintas localidades, dejando en claro que la intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago.
Se dieron cuenta cuando en la tarde de este jueves, algunos usuarios llamaron al 0-800 para consultar si los datos proporcionados por los falsos operarios del EPAS son reales.
Un caso ejemplificador. "Recién se comunicó una señora diciendo que por Facebook sacó un número de teléfono con imagen de EPAS. Luego llamó para conseguir las facturas. Le hicieron sacarse fotos y la estaban paseando por homebanking. Ahí se dio cuenta que era una estafa", comentaron desde el EPAS a LMNeuquén.
Posteriomente, personal del organismo provincial se comunicó con la mujer para llevarle tranquilidad. Por fortuna, la señora se dio cuenta a tiempo y evitó ser estafada.
Recomendaciones a tener en cuenta
Desde el EPAS recordaron que en ningún caso se envían códigos o enlaces a los teléfonos celulares. Se recomienda no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas o a sitios web no oficiales.
Además, mencionaron que los canales habilitados para realizar trámites frecuentes y resolver dudas de forma simple y directa son los siguientes:
- Consultas por WhatsApp 2994720994 – 2996321537
- Correo electrónico disponible [email protected]
Trámites que se pueden realizar online
- Débito automático
- Cambio de titularidad
- Duplicados de pago
- Solicitudes de libre deuda
- Planes de pago
El horario de atención del EPAS es de lunes a viernes, de 8 a 12, con turnos programados, que se pueden solicitar llamando al 0800 222 4827.
