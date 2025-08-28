Cirugías fantasmas en el Sindicato de Petroleros: el caso de la nena de tres años "operada tres veces"

La estafa a petroleros suma más de 150 mil dólares. La investigación avanza con la presentación de las facturas en la Fiscalía de Delitos Económicos.

El teléfono suena: es el médico auditor de Os.Pe.Pri, la obra social del Sindicato de Petroleros Privados . El profesional quiere saber cómo está la paciente de tres años que fue sometida a múltiples cirugías de urgencia. La madre está sorprendida y responde que su hija está bien: solo tenía problemas cardíacos . Asegura que su pequeña no fue operada.

En el parte quirúrgico presentado por el traumatólogo infantil, se describe que la paciente A.A. está diagnosticada con la patología disparesia espástica y se realizaron tres intervenciones: una tenoplastía bilateral de rodillas, una tenoplastía bilateral de cadera y una osteoplastia de ambos pies . No hay evidencia de internación, ni pre operatorio, ni evaluación por el servicio de emergencias para determinar la urgencia.

Al auditor, Ramiro Vaca Narvaja, quien revisó el expediente, también le llamó la atención el tiempo, extremadamente corto y puntual, de la múltiple operación. Según el registro, el médico, con asistencia del anestesista, realizaron todas las complejas intervenciones en solo una hora , de 11:35 a 12:35 el martes 12 de diciembre de 2023. No hay registro de controles postquirúrgicos ni consumos en consulta ambulatoria posteriores con el profesional. Tampoco hay parte anestésico.

Además, en la hoja de atención de día carece de información del procedimiento y controles, la hoja de enfermería está completada imparcialmente y deficitariamente por el mismo profesional médico y con mención de solo dos descartables incomprensibles en letra ilegible. En esta hoja se evidencia la firma de un familiar sin aclaración pero con un DNI.

Para más sospechas, en la historia clínica consta que la pequeña paciente padece una condición cardíaca por la que fue sometida a intervenciones y controles, incluso en derivación a un centro de mayor complejidad, por lo que representa un caso de alto riesgo quirúrgico del cual no hay evidencia de atención en práctica como tal.

Ya son 13 cirugías no realizadas a niños del Sindicato de Petroleros Privados

De la misma manera, Narvaja llamó a otros 11 padres para constatar lo que veía en las auditorías realizadas por dos empleadas a las que terminó echando. Finalmente, confeccionó un informe de al menos 13 casos de pacientes que no pasaron por el quirófano, pero tienen aprobadas prestaciones traumatológicas, según aportó el área de contabilidad de Os.Pe.Pri. El período de estudio abarcado fue de seis meses entre enero a junio de 2024.

"Por todos los datos analizados existe incongruencia de registros que sostienen una fuerte duda sobre la veracidad de la práctica realizada, y/o en su defecto, en el caso de que se demostrase a futuro la confirmación del procedimiento, de mal accionar médico en la práctica pre y post intervención", advierte el escrito presentado por la querella a la Fiscalía de Delitos Económicos.

Hasta el momento, la fiscal del caso, Valeria Panozzo, avanzó en el análisis de los teléfonos, computadoras y demás elementos electrónicos secuestrados hace una semana en los allanamientos en las lujosas casas del traumatólogo y el anestesista en busca de las historias clínicas de los pacientes. En medio de los procedimientos lograron identificarlos y notificarlos de la investigación. En tanto, el MPF confirmó que ya designaron abogados defensores.

Mientras tanto, este miércoles la querella constituida por Marcelo Hertzriquen Velazco y Joaquín Tomás Hertzriken Catena en representación del Sindicato Petrolero presentó más evidencias. Se trata de las facturas realizadas al traumatólogo infantil y el anestesista donde consta la acreditación de pagos. El monto del perjuicio económico de las estafas ronda los 150 mil dólares, es decir, alrededor de 200 millones de pesos.

En medio de la investigación, LMNeuquén relevó las facturaciones y constató que en el caso mencionado de la paciente de 3 años, la factura B por las cirugías -nunca realizadas- es de $2.532.319,20 a Os.Pe.Pri. En el documento consta la fecha de emisión 28 de diciembre de 2023 y el domicilio céntrico del traumatólogo que fue recientemente allanado.

Sin embargo, como adelantó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, en diálogo con LMNeuquén, la búsqueda de irregularidades y estafas sigue en marcha: "Seguimos haciendo una investigación hacia atrás, porque queremos ver si lo hacían más profesionales". En este sentido, adelantaron que estarían en condiciones de afirmar que existe un tercer anestesista implicado en las estafas.

El caso que encendió las alarmas y desató la investigación por estafas

Asimismo, cabe destacar nuevamente que el Sindicato que representa a los petroleros de Vaca Muerta reveló a LMNeuquén que la maniobra estafatoria fue advertida de casualidad, por una simple charla entre la comisión directiva y un afiliado.

Según manifestó Rucci, unos meses atrás le preguntaron a un compañero por la evolución de su hijo al que le habían colocado un yeso. La respuesta los descolocó: "contestó que no fue operado, solo tuvo un golpe y en 15 días estuvo bien".

De esta manera, fueron a chequear en el registro de la auditoría traumatológica infantil y figuraba en el registro, pero con gran cantidad de irregularidades. En el parte quirúrgico faltaba sustento técnico. Se menciona una osteoplastia sobre un proceso tumoral tibial sin resección de la pieza ni envió a anatomía patológica, sin utilización de rayos x ni pre ni post quirúrgico.

Tampoco constaba la utilización de antibiótico profilaxis, ni la asistencia de ayudantes, estaba realizado en solo una hora y además no se acompañaba de parte quirúrgico anestésico ni gastos en honorarios de internación institucional. En este sentido, según el registro de la clínica allanada, dicha operación no existió, así como tampoco ninguna de las 13 cirugías detectadas.