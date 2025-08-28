La Policía dio detalles sobre el hallazgo de un hombre calcinado en Quila Quina

La dueña de la Fiorino incendiada en Quila Quina declaró que se la había prestado a su hermano. Los Bomberos fueron los primeros en intervenir.

En medio de la conmoción por el hallazgo de un cadáver completamente incinerado dentro de una camioneta en la villa turística Quila Quina, en San Martín de los Andes, la Policía de Neuquén informó a LMNeuquén que es un presunto suicidio . Sin embargo, aún aguardan la realización de una autopsia para confirmar su identidad y la causa de muerte.

" Bomberos Chapelco fue el encargado de hacer la pericia sobre el vehículo estacionado en una banquina pronunciada, un mirador, en medio de un camino sinuoso", explicó Heriberto Puel , jefe de la Comisaría 23 a LU5 . A su vez, precisó que personal de la División Criminalística de Junín de los Andes no observó indicios de criminalidad.

Según relató, los pobladores del lugar llegaron alertados por la densa columna de humo que divisaron y fueron quienes advirtieron a los bomberos del sorpresivo incendio que se estaba desarrollando en una Fiat Fiorino blanca con el peligro de que se extienda al bosque.

SMAndes_FedericoSoto Muerto auto incendiado_DSC9837 Federico Soto

Presunto suicidio en Quila Quina: qué dijo la dueña de la camioneta

A última hora de este miércoles no había más información que la patente del utilitario. Además, desde el cuartel de bomberos local indicaron que no se logró identificar si era masculino o femenino porque estaba muy quemado el cuerpo. Nadie había visto nada raro ni se especulaba con que la víctima fuera o no de la zona. Observaron que tampoco tenía un choque previo.

Pero este jueves por la mañana, mientras la División de Bomberos Chapelco continuaba en las pericias al vehículo incendiado, el comisario adelantó que pudieron establecer que la víctima del incendio no es la titular del utilitario Fiat Fiorino blanco, sino que "se trataría de un hombre, pero lo confirmará la autopsia del día de hoy".

El hecho que se investiga bajo órdenes del Ministerio Público Fiscal. Aunque Puel especificó que aún no se conoce datos sobre la identidad del hombre, adelantó que entrevistaron a la dueña de la Fiorino, quien brindó un testimonio crucial para encauzar el caso.

SMAndes_FedericoSoto Muerto auto incendiado_DSC9852 Federico Soto

"Ya estuvimos investigando, dimos con la propietaria del vehículo, sabía que aparentemente era su hermano era el que lo manejaba, ella se lo había facilitado y lo manejaba hace tiempo", indicó Puel.

En tanto, consultado por la edad del hermano de la titular, confirmó que es mayor de 50 años, oriundo de San Martín de los Andes. Además, dijo que la mujer contó una serie de detalles claves para la investigación: "el hombre era paciente oncológico, tenía problemas económicos y familiares, ella lo había notado triste, no lo notaba normal".

De acuerdo a la información suministrada por el comisario, otra cuestión que abona a la hipótesis de una muerte autodeterminada, es que no se detectó participación de otro vehículo, y no hay indicios de siniestro vial previo.

En cuanto a los detalles de cómo estaba posicionado el cadáver, Puel indicó: "fue encontrado totalmente carbonizado, lateralizado desde el conductor hacia el acompañante, pero las primeras personas que llegan observan la llama y no detectan a una persona adentro".