Quila Quina: hallaron a una persona calcinada dentro de una camioneta

Fue encontrada en su interior tras un incendio generalizado que consumió todo el utilitario. Trabaja personal policial y de Criminalística en el lugar.

Una persona calcinada fue encontrada en el interior de una camioneta camino a Quila QuIna.

Una persona fue hallada calcinada, en la tarde de este miércoles, en el interior de un Fiat Fiorino camino a Quila Quina , cercano a San Martín de los Andes .

Los bomberos Voluntarios de esa localidad cordillerana fueron convocados y se encontraron con una trágica imagen: el cuerpo calcinado de una persona en el habitáculo.

Desde el cuartel informaron que fueron convocados, aproximadamente a las 18, por un incendio automotor. Inmediatamente despacharon una unidad al lugar del hecho siendo la única información con la que contaban. “Cuando llegamos comenzamos a trabajar en un vehículo con fuego generalizado con fuego el habitáculo y en el motor como así también en la parte del conductor", relataron a LMNeuquén desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes .

SMAndes_FedericoSoto Muerto auto incendiado_DSC9835 Federico Soto

Cómo encontraron el cuerpo dentro del utilitario

Los bomberos arribaron y se encontraron con una camioneta Fiorino del último modelo hacia un costado del camino con un incendio generalizado. “Se empezó con las tareas de extinción y ahí uno de los bomberos se dio cuenta que había en el interior del vehículo una persona ya sin vida. Obviamente, tuvieron cuidado en preservar la escena. Aunque no se logró identificar si era masculino o femenino porque estaba muy quemado el cuerpo", indicaron desde el cuartel de bomberos local.

Confirmaron que era una sola persona la que hallaron en el interior. El fuego había avanzado sobre el vehículo y estaba todo incendiado. Obervaron que tampoco tenía un choque previo.

SMAndes_FedericoSoto Muerto auto incendiado_DSC9840 Federico Soto

Impactante fue la escena con la que se encontraron. "El cuerpo estaba sentado del lado del conductor con una leve inclinación hacia el lado del acompañante", precisaron.

Tras apagar el fuego, quedaron personal policial y de Criminalística realizando los peritajes correspondientes.

A última hora de este miércoles no había más información que la patente del utilitario. Nadie había visto nada raro ni se especulaba con que la víctima fuera o no de la zona.

SMAndes_FedericoSoto Muerto auto incendiado_DSC9852 Federico Soto

Lo único que habrían comentado algunos trabajadores de Quila Quina es que habían visto estacionada a la camioneta, pero nada que llamara previamente la atención.

Se desconocía si había algina denuncia de búsqueda de paradero de algún vecino ya sea de Quila Quina como de San Martín de los Andes.