El cantante y exfutbolista detenido por integrar "La banda del millón"

El joven cantante de música urbana era buscado desde el año pasado por el robo a una vivienda en Acassuso.

El cantante de reggaetón Jairo León, era buscado por integrar la " banda del millón" , una organización que se dedicaba al robo de casas. Tras nueve meses prófugo, fue detenido cometiendo otro delito junto a dos cómplices menores de edad.

Jairo León, conocido en redes sociales como "Jairo La L" , comenzó su carrera en el fútbol y llegó a jugar en la primera división de All Boys y Sacachispas hasta que logró una transferencia al club La Serena de Chile. Sin embargo, el sueño de ser futbolista se esfumó y se convirtió en cantante de reggaetón.

Su camino en la música inició el año pasado y duró poco. Con cerca de 700 suscriptores en Youtube y solo dos videoclips publicados en mayo y noviembre del año pasado, el joven cantante se mostraba rodeado de mujeres, con cadenas, anillos y pulseras ostentosas, mientras que las letras de sus canciones incluían un lenguaje subido de tono.

La banda estaba siendo investigada por el fiscal Patricio Ferrari, desde noviembre del 2024. Tras varios meses, se logró la detención de 15 involucrados pero quedaban tres prófugos, uno de ellos era Jairo León, quien fue detenido en las últimas horas en el partido de San Isidro. Según los investigación el exfutbolista era parte de la organización delictiva y su vehículo era utilizado en los robos.

El robo que lo involucra

Uno de los delitos por el cual fue imputado, fue un robo ocurrido el 9 de noviembre. En esa ocasión, León acompañado de otros tres varones, ingresaron en una vivienda de la localidad de Acassuso.

Luego de violentar los ingresos a la casa, sustrajeron diversos objetos de valor y luego escaparon a bordo del Volkswagen Gol Trend que pertenecía a León. Ese caso fue caratulado como robo agravado por haberse concretado en banda, con escalamiento y efracción, y por la participación de un menor en el hecho.

Algunos días más tarde, los investigadores descubrieron una pista que delató al cantante: en su cuenta de Instagram subió una foto con un reloj con las mismas características del que había sido denunciado como robado en esa vivienda de Acassuso.

Después de ese hecho, la investigación a la banda se amplió para abarcar otros robos cometidos en la misma zona. En el marco de la causa, se realizaron más de 50 allanamientos en total. Aunque las autoridades buscaron a León, no habían podido dar con él hasta hoy.

Atrapado en el acto

Luego de casi nueve meses de aquel robo, el artista fue arrestado in fraganti, mientras cometía otro robo similar a los anteriores. En esta oportunidad, León estaba acompañado por dos menores de edad. Uno de ellos "Piraña", participe conocido de la banda y otro adolescente identificado bajo el apodo de "Topper".

Ambos jóvenes tienen tienen antecedentes previos y al revisar sus identidades, los efectivos policiales se dieron cuenta de que estaban bajo un régimen de libertad reglada y prisión domiciliaria.

Actualmente, el cantante permanece bajo arresto, a la espera de una resolución judicial. Según fuentes, el expediente podría ser llevado a juicio oral a fines del mes de septiembre.