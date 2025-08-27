Javier Milei tras el ataque en Lomas de Zamora: "Kukas tira piedras"

El Presidente subió una foto en la quinta de Olivos con José Luis Espert y Karina Milei luego del fallido acto de campaña.

Este miércoles por la tarde, el presidente Javier Milei y distintos miembros de la comitiva presidencial debieron ser evacuados en un operativo de emergencia en Lomas de Zamora , donde participaba de un acto de campaña en vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires.

Momentos después del hecho, que implicó una retirada del lugar a toda velocidad, incluido un escape en moto a toda velocidad para, José Luis Espert , diputado nacional y candidato a renovar su banca encabezando la boleta de La Libertad Avanza.

"En Olivos con el profes José Luis Espert (@jlespert) y el jefe Karina Milei (@KarinaMileiOk) luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", publicó Milei en su cuenta de X, junto a una foto.

"El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas. Kirchnerismo nunca más", completó Javier Milei en referencia a las próximas dos citas electorales.

"En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Espert culpó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por el ataque que recibió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei y lo acusó de ser un “maldito kirchnerista”. "Un grupo de violentos empañó este acto. La violencia irrumpió la caravana. La violencia siempre aparece cuando no hay argumentos", sostuvo en declaraciones a TN.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Es un maldito kirchnerista”, criticó Espert.

El posteo de la diputada neuquina Nadia Márquez

La legisladora subió una foto en la que se puede percibir un cascote de gran tamaño encima de la comitiva presidencial y escribió: Estos son los kirchos golpistas". "Yo no estoy con ellos. Yo estoy del lado de la libertad", agregó.

Embed - Nadia Marquez on Instagram: "Estos son los #kirchos golpistas. Yo no estoy con ellos. Yo estoy del lado de la #libertad." View this post on Instagram A post shared by Nadia Marquez (@nadiajmarquez)

Qué pasó en Lomas de Zamora

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

En efecto, tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

Bullrich y Adorni hablaron del ataque a Javier Milei

“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sobre el tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en redes sociales que "militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

Indicó en el posteo que "no hay heridos". Y agregó que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".