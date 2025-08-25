Karina y Javier Milei rompieron el silencio: "Vamos a dar la batalla final contra el kirchnerismo"

El Presidente presentó a los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza. Karina Milei también habló y repitió la consigna: “Kirchnerismo nunca más”.

El presidente Javier Milei encabezó un acto en la ciudad de Junín para presentar a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires. Frente a una multitud que lo recibió con cánticos y banderas, el mandatario desplegó un encendido discurso en el que volvió a cargar con dureza contra el kirchnerismo, al que calificó como un movimiento dedicado a “sembrar el caos”.

El jefe de Estado aseguró que su espacio político está preparado para librar “la batalla final” contra ese sector, al que responsabilizó de generar inestabilidad política y económica . “No nos van a asustar, el kirchnerismo se dedica a provocar de manera descarada, pero esta vez no van a poder”, exclamó desde el escenario.

Aunque no mencionó de manera directa el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Milei aludió a intentos de la oposición por “crear zozobra”. “Si logramos terminar con 123 años de déficit en apenas un mes, qué nos van a hacer con dos meses de chicanas. Esto se termina y se van definitivamente”, señaló.

Javier Milei en Junin

En distintos pasajes de su intervención, acusó a sus adversarios de actuar contra la voluntad popular y de buscar frenar las reformas económicas. “Hoy mismo en una conferencia expuse hasta dónde son capaces de llegar estos roñosos kirchneristas. Quieren volver al déficit y alejarnos del equilibrio fiscal”, lanzó.

El Presidente también se refirió a la situación en el Congreso, al que describió como “secuestrado por la política tradicional”, y advirtió sobre maniobras fraudulentas en el proceso electoral: desde las llamadas “boletas en cadena” hasta la compra de votos a través de punteros. “Nos quieren torcer la voluntad, pero no lo van a conseguir”, insistió.

Karina Milei: “Kirchnerismo nunca más”

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo cuando tomó la palabra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en la organización del espacio libertario.

Karina Milei en Junin

La hermana del Presidente expresó su solidaridad con los militantes de La Libertad Avanza que —según denunciaron— fueron agredidos en la previa del acto. “Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y en especial con la juventud que fue brutalmente golpeada. Por eso decimos: kirchnerismo nunca más”, afirmó, generando una ovación del público.

Su intervención reforzó la idea de que la elección que se aproxima tiene un carácter definitorio para el espacio libertario, con un mensaje que busca unificar la militancia detrás de un lema contundente.

Ejes de campaña y críticas a Axel Kicillof

Milei remarcó que el 7 de septiembre será una fecha crucial para la estrategia electoral de La Libertad Avanza. “No hay diálogo posible con el kirchnerismo. Esta elección será el techo de ese espacio, y si ganamos en Buenos Aires, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”, aseguró.

javier milei en la plata

En otro tramo, cargó directamente contra el gobernador Axel Kicillof, a quien responsabilizó de ahogar al aparato productivo con impuestos y trabas. “Ingresos Brutos del bruto, no hacía falta que lo aclare. El enano soviético se ha dedicado a atacar el corazón productivo de la provincia”, ironizó.

El mandatario también buscó dar una señal de optimismo económico al destacar que, con el crecimiento alcanzado en 2024, la Argentina podría cuadruplicar su PBI en dos décadas. “En diez años ya estaríamos entre los países desarrollados”, afirmó.

Agradecimientos y cierre

Durante la presentación, Milei agradeció el trabajo de dirigentes de su espacio, entre ellos José Luis Espert, a quien calificó como un pionero en la defensa de las ideas de la libertad. También tuvo palabras de reconocimiento para su hermana Karina, a quien se refirió como “el Jefe”, y destacó la labor de referentes como Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli en el armado bonaerense.

El acto concluyó con una consigna repetida por el Presidente y sus seguidores: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. En ese marco, Milei instó a sus militantes a redoblar los esfuerzos en el territorio: “Cada uno tiene que salir a hacer su tarea. Vamos por los gobernadores e intendentes para que nuestras reformas impacten en todos los niveles del Estado”.

La multitud respondió con banderas y cánticos, en una tarde marcada por la exaltación libertaria y la promesa de una contienda electoral que el oficialismo describe como “la última batalla” contra el kirchnerismo.