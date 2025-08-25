Escándalo en la ANDIS: nuevos audios filtrados de Diego Spagnuolo con críticas a funcionarios del Gobierno

Más filtraciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad lo muestran cuestionando a Sandra Pettovello, Eduardo "Lule" Menem y Federico Sturzenegger.

En medio de la controversia por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) , este lunes salieron a la luz nuevas grabaciones que vuelven a poner bajo la lupa a la gestión de Javier Milei. Los audios pertenecen a Diego Spagnuolo, quien hasta hace unos meses estuvo al frente del organismo, y en ellos se lo escucha lanzar duras críticas contra figuras de primera línea del oficialismo.

Las grabaciones fueron difundidas en el programa “Argenzuela” , conducido por Jorge Rial y Mauro Federico, y datarían “entre agosto del año pasado y principios de este”. En total, se conocieron al menos cuatro fragmentos que exponen tensiones políticas dentro del Gobierno libertario.

El primer audio apunta contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , una de las funcionarias de mayor confianza del presidente. Spagnuolo acusa a Pettovello de haberle hecho una “jugada” que lo dejó expuesto frente a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y la describe de manera despectiva: “Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda”.

Milei y Pettovello.jpg Javier Milei volvió a defender a Sandra Pettovello, nuevamente criticada.

Sin embargo, en otro fragmento matiza sus dichos y reconoce que la ministra “está de diez con Javier”. “Javier la banca a Sandra y no tiene por qué no bancarla, porque Sandra está haciendo bien las cosas en su ministerio”, agrega. Spagnuolo también asegura que fue la propia Pettovello quien le recordó: “Tu sostén es Javier y mientras te sostenga Javier no te saca nadie”.

El foco en Lule Menem y la “falla política”

El tercer audio muestra críticas directas hacia Eduardo “Lule” Menem, asesor clave de la Secretaría General de la Presidencia y mano derecha de Karina Milei. “Yo no puedo creer este Lule Menem... Qué mierda tiene Karina, la puta madre”, se escucha decir a Spagnuolo, en un tono de evidente fastidio.

Además, califica la estrategia política del oficialismo como deficiente: “La política en este gobierno no está bien”. En ese contexto, menciona a “Ramiro” —presumiblemente el legislador libertario Ramiro Marra— para ejemplificar maniobras internas que no compartía: “No estuvo bien lo que hicieron. Se le limpiaron de un plumazo”.

lule menem

La defensa pública de Martín Menem

Tras la difusión de los audios, el único dirigente en pronunciarse fue Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y hermano de Lule. El legislador riojano habló de una “monumental operación a dos semanas de las elecciones” y puso en duda la veracidad de las grabaciones.

“Yo pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei. No puedo asegurar que los audios sean reales, pero sí que el contenido es falso”, señaló, en un intento de desactivar el impacto mediático de la filtración.

Coimas, Medicamentos Karina Milei, Martín Menem y otros funcionarios del Gobierno involucrados en las coimas para la compra de medicamentos.

Sturzenegger y las tensiones por la auditoría de pensiones

El cuarto audio divulgado involucra a Federico Sturzenegger, actual ministro de Transformación y Desregulación del Estado. Según Spagnuolo, Sturzenegger le ofreció enviar a un asistente para agilizar la baja de pensiones por discapacidad, pero el funcionario resultó “un estúpido” que lo cuestionaba en todo.

El ex titular de la Andis relató que el enviado aseguraba que solo era posible auditar 1.200 pensiones en treinta días, mientras que el plan oficial pretendía enviar treinta médicos a Chaco para revisar unas 23.000. “Era un disparate. Así no se puede”, remarcó Spagnuolo en las grabaciones.

JAvier Milei, Federico Sturzenegger.jpg Javier Milei, junto a Federico Sturzenegger, principal impulsor del "silencio positivo". Foto: Google.

Otros fragmentos

Un último audio, más confuso, hace referencia a “datos muy precisos” sobre Nordelta y reuniones privadas, aunque el propio Spagnuolo reconoce no entender de dónde surge esa información.

La aparición de estas grabaciones reaviva el escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya estaba bajo la lupa por supuestas irregularidades en la administración de pensiones y denuncias por el cobro de coimas.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los audios no solo comprometen la figura de Spagnuolo, sino que también exponen grietas dentro de la coalición gobernante. Mientras el oficialismo intenta minimizar el hecho como una “operación política”, las críticas internas y la crudeza del lenguaje empleado por el ex funcionario alimentan el debate sobre las tensiones que atraviesa el círculo íntimo de Milei.