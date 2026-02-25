La confesión de un empresario del neumático que generó polémica: "Estábamos robando con el precio"

El CEO de una empresa contó cuáles eran las remarcaciones de precios que se hacían previo a la apertura de la importación. La opinión del presidente Milei.

En las últimas horas se viralizó la insólita respuesta de un empresario de una de las principales cadenas de distribución de neumáticos del país. La misma fue incluso citada en redes sociales por el presidente Javier Milei .

Roberto Méndez , CEO de Gomería Neumen, admitió que el sector obtuvo ganancias excepcionales durante la etapa de mayores restricciones a las importaciones y que hubo incrementos de precios muy por encima de lo habitual. "Estábamos robando con los precios de los neumáticos", lanzó en una entrevista en el canal de streaming Ahora Play.

El empresario señaló que tanto compañías multinacionales como firmas nacionales sacaron provecho del escenario de escasez y limitaciones comerciales.

"Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", dijo.

Estábamos robando con los precios de los neumáticos la confesión de un empresario

Sus dichos se dieron mientras continúa la tensión en la industria del neumático a raíz del cierre de FATE, con cuestionamientos oficiales y sindicales sobre la formación de precios. En ese marco, la figura de Méndez cobró relevancia por tratarse de uno de los referentes del rubro.

"Estábamos remarcando con un 60-70%"

"Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, sumó en otro pasaje de la entrevista.

Méndez aseguró que trabaja hace 42 años en el sector del neumático y su empresa tiene hoy 520 empleados, con 40 puntos de venta en todo el país.

Asimismo, señaló que ahora la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser menor al 22%, porque en la Argentina, "los impuestos son muy distintos a los que existen en Europa o Estados Unidos", por lo que, a criterio de Méndez, ese piso resulta clave para que el negocio sea viable.

"Después de impuestos, queda muy poquito. Aunque quede poco, uno tiene que buscar el volumen y aparte el servicio", consideró.

neumaticos neumen

En cuanto al ingreso de mercadería de China, consideró que "algunas cubiertas chinas son buenas, pero no todas lo son. A mí me ha pasado que los fabricantes me preguntaron a qué precio quería que me fabriquen una cubierta. Jamás, en mis 40 años en Pirelli, me preguntaron algo así"

"Con China no se puede competir en igualdad de condiciones: ellos pagan salarios más bajos y tienen jornadas laborales mucho más extensas", afirmó Méndez.

Qué dijo Javier Milei por el "robo" con los precios de los neumáticos

Acostumbrado a habitar las redes sociales, el presidente argentino Javier Milei dejó un sugestivo mensaje que estaría relacionado con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate que dejó cerca de mil trabajadores en la calle.

A una semana de su irónico mensaje de pocas palabras en pregunta: "¿Conspiranoico yo?" a través de la red social X, nuevamente dejó un mensaje contra el empresariado de neumáticos.

En esta ocasión, el presidente citó declaraciones de Roberto Méndez, CEO de Neumen y apuntó contra quienes, según sus palabras, son "delincuentes" que perjudican a los argentinos.

En funcion del mensaje que brindó el empresario, el líder de La Libertad Avanza escribió: "Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC".