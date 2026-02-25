Infracciones en la Ruta 7: habilitaron un WhatsApp para multar a conductores

Para evitar accidentes en esta transitada calzada, se tomó una insólita medida para multar a quienes hagan maniobras que pongan en peligro la seguridad vial.

En las últimas horas se conoció una insólita medida que aplicará una municipalidad en función de peligrosas maniobras registradas por vecinos en la Ruta 7 . Esta ruta ha sido escenario de reiteradas denuncias por infracciones en los últimos meses y por eso se habilitó un WhatsApp para registrar estos hechos.

Es la municipalidad de Las Heras, provincia de Mendoza , la que implementará esta medida. El sistema no será automático: un funcionario deberá constatar la falta y garantizar el derecho de defensa. La medida fue oficializada mediante el decreto municipal N° 240/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el intendente Francisco Lo Presti.

Las multas se aplicarán a quienes cometan infracciones en rutas provinciales y nacionales que atraviesen su territorio, especialmente en la Ruta Nacional 7 (RN7), principal corredor hacia Chile y escenario de reiteradas denuncias en los últimos meses.

"Quedan expresamente excluidas infracciones que requieran medición técnica o instrumental, tales como exceso de velocidad, alcoholemia, pesaje o verificación mecánica específica", aclaró el municipio.

ruta 7 mendoza

Cuáles serán las infracciones que podrían terminar en una multa

El sistema no está diseñado para todas las faltas, sino para aquellas que pueden ser captadas claramente por una cámara y que representan un riesgo inminente para la vida.

Las maniobras que los usuarios pueden reportar son: adelantamiento en doble línea amarilla, sobrepaso en curvas, puentes o intersecciones señalizadas, circulación en contramano y maniobras peligrosas que generen riesgo cierto para terceros, según la Ley 9024.

Para que la denuncia sea válida y se transforme en un acta de infracción, el material enviado debe demostrar con total claridad la falta y permitir la identificación del vehículo infractor.

En el acta deberá dejarse constancia del archivo visualizado, indicando fecha, hora, formato y medio de recepción. Además, se especificará que la infracción fue constatada a partir de un registro gráfico como elemento probatorio digital.

ruita 7 mendoza

"Los registros serán almacenados en soporte digital institucional con mecanismos de seguridad que aseguren integridad, inalterabilidad y trazabilidad, debiendo conservarse por un plazo mínimo de dos años o hasta la firmeza de la resolución administrativa", señalaron desde Las Heras.

Desde la comuna insistieron en que se garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso conforme a la Ley 9003. El número habilitado para enviar las denuncias es el 261-7160-393.

Más de 100 accidentes sólo en el 2025 en la ruta 7 en Mendoza

Esta iniciativa forma parte del programa "Somos la Montaña 2026" y surge como respuesta a una estadística sumamente alarmante.

Según detalló el intendente Lo Presti, solo durante el año 2025 se registraron 123 accidentes fatales en la zona de Alta Montaña y se labraron más de 1.700 multas. Con este nuevo sistema de "Constatación Inmediata Asistida", el municipio busca que el compromiso ciudadano ayude a frenar la imprudencia al volante en arterias críticas como la Ruta Nacional 7.

Con esta herramienta, Las Heras busca no solo multar, sino educar y concientizar a los conductores. "Queremos hacer de estos controles protagonistas a los propios usuarios del corredor internacional", concluyó el intendente en una conferencia de prensa.