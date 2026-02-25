Femicidio de Malena Maidana: detuvieron a tres personas por robar el celular de la joven apuñalada

La joven de 26 años fue asesinada este domingo de 10 puñaladas y degollada. Por el crimen hay un detenido y hay tres profesionales de la salud detenidos.

Un brutal femicidio conmocionó este domingo a los vecinos del barrio La Unión, en Ezeiza provincia de Buenos Aires . La víctima, Malena Maidana de 26 años, fue atacada a puñaladas por la espalda y degollada en plena calle .

El crimen ocurrió cerca de las 22:30 horas cuando la joven había salido a caminar. El cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida boca abajo sobre la calle y en medio de un charco de sangre cuando llegó la policía al lugar.

Por el crimen hay un joven de 22 años detenido , que a raíz de videos de seguridad registrados por vecinos lo ubican a pocos metros de la víctima. En el marco del operativo, los agentes lograron dar con un video que registra gritos desesperados de Malena en plena noche durante el ataque.

Investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono no estaba en el lugar, pero fue hallado, a través de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde donde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. "Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron en diálogo con Infobae.

Los gritos de la joven apuñalada y degollada en Ezeiza

Tres profesionales de la salud detenidos por el femicidio

En el marco de la investigación, tres profesionales de la salud fueron arrestados este miércoles en Ezeiza tras ser acusados de robar el celular de Malena, quien murió tras sufrir múltiples heridas de arma blanca en la espalda, el cuello y la nuca, todas provocadas desde atrás.

Se trata de una médica, una enfermera y un ambulanciero, que están a disposición de la Justicia.

El hallazgo del dispositivo se dio tras el intento de la policía de rastrear la ubicación. Así, descubrieron que se encontraba en la sala de emergencias donde ellos prestaban servicio.

femicidio malena ezeiza

Según la reconstrucción del caso, el robo habría ocurrido durante la intervención de los profesionales en el lugar del hecho, mientras certificaban el fallecimiento de la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de Ezeiza, especializada en Violencia Familiar y de Género. Hasta el momento, no se pudo establecer cuál fue el móvil del ataque.

