Dijo que su pareja desapareció, pero la encontraron muerta en un baldío: el escalofriante dato de la autopsia

La policía confirmó que el rumbo de la investigación cambió tras la revelación de la autopsia. El brutal hecho ocurrió en Mar del Plata

La fiscalía investiga el crimen como homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

El cuerpo de una mujer de 57 años fue hallado en un terreno baldío . El caso generó conmoción en el barrio y derivó en la detención de su pareja. La víctima fue identificada como Mercedes Rosa Del Luca . Su cuerpo apareció en un descampado de Mar de Plata .

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cadáver en el lugar. Lo que en un principio se investigó como una muerte dudosa terminó siendo un presunto femicidio.

El brutal hecho ocurrió en la zona de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al sitio y preservaron la escena.

El área fue acordonada durante varias horas mientras trabajaban peritos y personal de la Policía Científica. La noticia se difundió rápidamente entre vecinos de la zona sur de la ciudad balnearia, que siguieron el movimiento policial con preocupación.

El hallazgo y la primera declaración

Según informaron fuentes del caso, los agentes entrevistaron en el lugar a la pareja de la mujer, identificado por sus iniciales R.D.G. El hombre aseguró que la había encontrado sin vida. También indicó que ella había salido sola de la vivienda que compartían alrededor de las cinco de la tarde.

1771693854095 (1) (1)

Ambos residían a unas 20 cuadras del descampado donde apareció el cuerpo. En esa primera instancia, no se observaron lesiones externas recientes que permitieran determinar de inmediato una causa violenta. Por ese motivo, la investigación se inició bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

El procedimiento siguió los pasos habituales. Se realizó el traslado del cuerpo para la autopsia y se tomaron declaraciones preliminares. El sospechoso no quedó detenido en ese momento. La causa avanzó con cautela mientras se aguardaban los resultados forenses.

Vecinos del barrio describieron a la pareja como reservada. Algunos mencionaron discusiones previas, aunque no existían denuncias públicas confirmadas en ese instante. La ausencia de signos evidentes en el lugar mantuvo durante horas la incertidumbre sobre lo ocurrido.

El resultado de la autopsia y el cambio de carátula

El rumbo de la investigación cambió el sábado. El examen forense concluyó que Mercedes Rosa Del Luca murió por asfixia mecánica de carácter intencional. El informe descartó la hipótesis de una muerte natural o accidental.

Con ese dato, el escenario judicial se transformó por completo. La fiscal a cargo, Constanza Mandagarán, titular de la Fiscalía N.º 4 de Mar del Plata, dispuso la recaratulación del expediente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

En paralelo, la Fiscalía tomó declaración a testigos del entorno. Algunas personas señalaron que la víctima sufría situaciones de violencia por parte de su pareja. Esos testimonios reforzaron la hipótesis de un femicidio.

El dictamen médico fue determinante para ordenar la detención del principal sospechoso. La medida se concretó el domingo en el domicilio que compartía la pareja, ubicado en la calle Monseñor de Andrea.

Durante el operativo, la Policía secuestró distintos elementos considerados de interés para la causa. La vivienda quedó bajo resguardo judicial mientras continúan las tareas periciales.

Investigación en curso y contexto judicial

mar del plata homicidio

La pareja permanece detenida a disposición de la Justicia. En los próximos días deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscal interviniente. La calificación legal prevé penas de prisión perpetua en caso de condena, dado que se trata de un homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la víctima. Se analizan comunicaciones telefónicas, movimientos y posibles testigos que puedan aportar información sobre el momento en que ocurrió el hecho. También se examinan los resultados de las pericias realizadas en la vivienda y en el descampado donde apareció el cuerpo.

El caso se suma a una larga lista de hechos de violencia contra mujeres en el país. Organizaciones sociales y referentes locales expresaron su preocupación tras conocerse la noticia. Cada nuevo episodio vuelve a exponer la gravedad del problema y la necesidad de respuestas eficaces.