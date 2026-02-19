Un sismo que se sintió en varias ciudades y un meteotsunami hace un mes: qué pasa en la costa argentina

Este jueves la costa atlántica sintió un temblor que se produjo a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata, con una magnitud de 4,7 en la escala Richter.

Un fuerte sismo sorprendió este jueves a Mar del Plata y vecinos de la costa argentina. Pasadas las 8 de la mañana, el movimiento se sintió en distintos sectores de la ciudad y en cuestión de minutos, las redes sociales se colmaron de mensajes intentando confirmar lo ocurrido.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( Inpres ), confirmó que el sismo se produjo a las 8:15 de este jueves, a unos 9 kilómetros de profundidad. Los reportes del Instituto precisaron que el movimiento tuvo una magnitud de 4,9 en la escala de Richter, un registro alto para esta región.

De acuerdo con los reportes técnicos, el movimiento fue clasificado como de intensidad débil , por lo que pudo ser percibido por algunas personas -sobre todo en edificios- pero sin provocar daños ni situaciones de riesgo.

En simultáneo, el sistema de alertas sísmicas de Android dio cuenta del fenómeno con el envío de una notificación pocos minutos después del evento. En el mensaje, que recibieron tanto locales como turistas, se informó sobre un “terremoto de magnitud aproximada 4,3” a unos 30 kilómetros de Miramar, registrado a las 8.16.

sismo

Fentes del INPRES explicaron a Infobae que este sismo se originó por una falla geológica registrada en la zona donde ocurrió el temblor, la cual derivó en el movimiento que fue catalogado como un sismo intraplaca.

"En 130 años es la primera vez que ocurre"

El geólogo Federico Isla, en diálogo con el medio marplatense 0223, explicó este fenómeno que "en 130 años es la primera vez que ocurre un terremoto en el cordón de Tandilia. Sin embargo, en años anteriores se registraron eventos de características similares en Pipinas y Lomas de Zamora".

El fenómeno se produjo en la placa sudamericana, muy cerca de su borde. En este caso, "se trata de una falla ubicada al sud-sudeste, sobre la ladera sur de Tandilia, a unos 190 kilómetros del eje principal que une la línea Olavarría–Mar del Plata. Como fenómeno tectónico, este tipo de eventos es muy poco frecuente en la región", continuó.

sisimo costa atlántica

El antecedente del meteotsunami que azotó a la costa atlántica

A mediados de enero, las playas de Buenos Aires se vio interrumpida por un meteotsunami que golpeó varias localidades y dejó como resultado un muerto y 35 heridos. Las imágenes de los turistas y veraneantes asustados y afectados en la costa de Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Según los expertos, un meteotsunami es una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera. Es decir, se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes.

Este tipo de fenómenos suele ocurrir suelen en zonas de la costa poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.

Un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó 1 muerto y heridos

