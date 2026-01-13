¿Qué es un meteotsunami? El fenómeno que afectó la costa atlántica

Este lunes la tragedia sacudió las aguas de las playas bonaerenses. El acontecimiento dejó un muerto y más de 30 personas heridas.

La tranquilidad de la tarde del lunes en las playas de Buenos Aires se vio interrumpida por un meteotsunami que golpeó varias localidades y dejó como resultado un muerto y 35 heridos . Las imágenes de los turistas y veraneantes asustados y afectados en la costa de Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar se viralizaron rápidamente en las redes sociales,

Según los expertos, un meteotsunami es una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera . Es decir, se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes.

Este tipo de fenómenos suele ocurrir suelen en zonas de la costa poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola . Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.

Los meteotsunamis son frecuentes en la zona del mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos. Sin embargo, pueden registrarse en cualquier parte del mundo donde se presenten las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.

¿Es posible detectar este fenómeno?

Los meteotsunamis son difíciles de predecir porque dependen de la interacción entre el clima y el mar. Sin embargo, los meteorólogos monitorean los cambios bruscos de presión y las tormentas severas para alertar a las autoridades y a la población costera.

Los especialistas recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos y, ante la presencia de tormentas fuertes o cambios repentinos en el nivel del mar, alejarse de la costa y buscar resguardo en zonas elevadas.

Un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó 1 muerto y heridos

Lunes trágico en la costa bonaerense

Los relatos de la tarde trágica ocurrida en la costa atlántica no tardaron en conocerse. Una de las localidades más afectadas fue Santa Clara del Mar, donde la rápida e inesperada crecida del agua provocó la muerte de un hombre que sufrió graves golpes al chocar contra las rocas. Según testigos, el mar comenzó a retirarse de pronto y fue cuando apareció la ola, casi como una pared de cinco metros y rompió con dureza sin fondo.

En las playas de Mar Chiquita, un hombre de 30 años debió ser rescatado por guardavidas, quienes le practicaron reanimación cardio pulmonar (RCP) durante más de media hora, Según se informó, sufrió un infarto y permanece internado en grave estado en un hospital de la zona. La víctima, se encontraba con su esposa y su hija cuando, alrededor de las 16.20 hs, la confluencia del agua del mar con la del río lo arrastró y se perdió su rastro, minutos después fue localizado del otro lado de la playa.

El fenómeno también tuvo su impacto en las playas de Mar del Plata. Según relataron testigos, alrededor de las 15:00 el mar primero se retiró unos 20 metros, tal como estaba previsto en las tablas de marea. Sin embargo, en cuestión de segundos comenzaron a ingresar olas fuertes, lo que derivó en una crecida abrupta que tomó por sorpresa a quienes se encontraban en la playa.

El último antecedente en la costa

Según los registros informados por los investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) el último registro de un meteotsunami, habría ocurrido en diciembre del 2022, cuando el fenómeno género destrozos en playas de Mar del Plata.

Cerca de las 02:30 de la madrugada del jueves 8 de diciembre, las playas de la zona sur de la ciudad se vieron afectadas por olas con una altura suficiente para generar daños en la infraestructura de algunos balnearios. Tras analizar las condiciones meteorológicas durante el evento, los científicos del Gabinete de Oceanografía del INIDEP informaron que se trató del un tsunami muy suave de origen atmosférico.

Entre la tarde noche del día miércoles 7 y la madrugada del jueves 8 de diciembre, el sudeste de la provincia de Buenos Aires se vio afectado por el pasaje de un frente frío, que generó tormentas, algunas localmente intensas, que se propagaron hacia el este, lo que privilegió las condiciones para la ocurrencia de un meteotsunami.