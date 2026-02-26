Adiós a unos de los clásicos postres de los argentinos: la empresa cerró sus dos plantas

Luego de anunciar meses atrás su quiebra, la empresa anunció el cierre de las plantas de sus productos lácteos. Más de 100 empleados quedaron sin trabajo.

En noviembre del año pasado la firma venezolana Maralac S.A decretó la quiebra de sus compañías Alimentos Refrigerados S.A. ( ARSA ) y La Suipachense . ARSA era la compañía láctea más reconocida, ya que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. Este jueves la crisis del sector lácteo sumó un nuevo capitulo.

La empresa que elaboraba yogures y postres bajo licencia de SanCor Cooperativas Unidas Ltda cerró definitivamente sus tres plantas tanto en la provincia de Buenos Aires como Córdoba, dejando a 400 empleados sin trabajo.

Esta medida puso fin a un deterioro que llevaba más de dos años. De esta forma, dejaremos de ver en las góndolas los clásicos postres que fascinan tanto a niños como adultos. Etiquetas como Shimy , Sancorito , Sublime , Flanes Caseros SanCor , Vida , Yogs y Primeros Sabores.

El juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial 29, firmó en noviembre de 2025 la quiebra de ARSA como final del proceso de concurso preventivo iniciado en abril de 2024, cuando la compañía ya tenía varias denuncias por atrasos en el pago de salarios y deudas con proveedores.

lacteos yogures postres

La aguda crisis de la empresa láctea que llevó a la quiebra

Como parte del fallo, Guerri ordenó la liquidación total, con inhibición de bienes y embargo de fondos. Las plantas en Córdoba y la provincia de Buenos Aires ya llevaban meses de incertidumbre y persianas bajas.

ARSA tiene -o tenía- una planta en la localidad de Arenaza, partido bonaerense de Lincoln, y otra en Monte Cristo, Córdoba.

Algunos de los empleados que quedaron en la calle tenían más de 30 años de antigüedad porque venían de SanCor, la firma que ARSA adquirió en 2016 para seguir utilizando sus instalaciones y sus marcas, como Yogs, Primeros Sabores, Vida, Shimy, Sublime y Sancorito.

empresa quiebra lacteos

En el caso de La Suipachense, el juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes declaró en noviembre de 2025 la quiebra de la razón social Lácteos Conosur S.A., a la cual pertenece la marca. Esta declaración se produjo después de que la Justicia exigiera a la empresa la presentación de un plan de acción a finales de octubre, tras tres meses sin actividad.

El cierre también estuvo afectada por una serie de decisiones que agravó la situación. La dirección, a comienzos de septiembre, despidió a nueve empleados administrativos y advirtió sobre la posible desvinculación de otros 60 trabajadores.

Rápidamente la situación llevó a la interrupción de su producción y los empleados iniciaron protestas junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

protesta suipachense

Números del sector lácteo en caída

De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas del sector lácteo registraron en diciembre de 2025 (último dato) un volumen levemente inferior al mes previo, con una caída del 0,4%. En la comparación interanual, se observó una baja del 1,1% en volumen de productos.

Lácteos.jpg Lácteos en descuento en un conocido supermercado. Foto: Google.

Según un informe del Movimiento CREA, la sobreoferta y las restricciones del mercado externo están generando una caída en los precios. Las existencias de productos lácteos superan en 9,6% las cifras de 2024, lo que obliga a vender los stocks a valores poco competitivos.