Cuánto puede llegar a salir la multa por circular sin patente en el auto

En 2025 se registraron 7.235 infracciones por dominio ausente o adulterado. Las sanciones pueden alcanzar cifras enormes.

La multa por circular sin patente puede superar el millón y medio de pesos según la jurisdicción.

Circular sin chapa patente dejó de ser una picardía para evitar controles y se convirtió en un problema de seguridad vial con impacto concreto. Durante 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 7.235 multas vinculadas a vehículos que circulaban con dominio ausente, oculto o adulterado.

Las autoridades sostienen que no se trata de una falta menor. La patente permite identificar un vehículo en caso de siniestros, delitos o infracciones. Sin ese elemento visible y legible, el sistema de control pierde eficacia y se debilita la trazabilidad en situaciones críticas.

La legislación argentina es clara. Todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben exhibir sus chapas correctamente colocadas, sin alteraciones y en condiciones de legibilidad. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios establece que el dominio constituye un requisito esencial para la circulación.

Patente. Conducir sin chapa patente puede derivar en multa y retención del vehículo.

Desde la ANSV remarcan que, ante la ausencia o adulteración de la patente, el vehículo no puede continuar circulando hasta regularizar su situación. No es una formalidad administrativa. Es un mecanismo de identificación que respalda la seguridad pública.

En los controles se detectan distintas maniobras. Algunos conductores cubren parcialmente los caracteres, otros retiran la chapa trasera o circulan directamente sin ambas placas. También aparecen casos de dominios modificados con elementos que alteran la lectura en radares.

Para los organismos de control, estas prácticas no solo buscan eludir multas por exceso de velocidad. También complican investigaciones en hechos de tránsito o delitos donde intervienen vehículos.

Cuánto puede llegar a costar las multar por circular sin patente

Las sanciones económicas varían según la jurisdicción. En algunas provincias pueden alcanzar los $1.800.000, dependiendo de la gravedad y de la normativa local. El monto se calcula en Unidades Fijas (UF), un sistema que vincula el valor de las multas con el precio del combustible.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Unidad Fija vigente entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 tiene un valor de $798,51. En la Provincia de Buenos Aires, la UF asciende a $1.807 y se actualiza cada dos meses.

Este esquema genera ajustes automáticos cada vez que aumenta el precio de la nafta premium. El impacto es directo: cuando sube el combustible, también se incrementa el valor de las infracciones. Para muchos conductores, las multas se volvieron más costosas que en años anteriores.

Tras un período de faltante de chapas metálicas, el Gobierno Nacional regularizó en septiembre de 2025 la distribución a los registros automotores. Solo se permite el uso de una patente provisoria en papel oficial en casos de robo, hurto, extravío o deterioro, y por un plazo máximo de 60 días.

controles ruta

Fuera de esas situaciones, circular sin dominio visible constituye infracción.

Identificación, control y seguridad vial

La chapa patente cumple una función que trasciende lo administrativo. Permite vincular un vehículo con su titular, facilita la aplicación de sanciones y respalda la actuación judicial en siniestros o delitos.

En un país donde los accidentes de tránsito siguen siendo una preocupación estructural, el dominio visible resulta una herramienta básica de orden. Sin identificación clara, el sistema pierde capacidad de respuesta.

Desde la ANSV insisten en que la fiscalización continuará con operativos en rutas y zonas urbanas. El objetivo es reducir prácticas que ponen en riesgo la seguridad colectiva.