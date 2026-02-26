Exigen retirar una marca de cremas para quemaduras y heridas: la advertencia de ANMAT
El organismo ordenó retirar del mercado una serie de artículos con supuestas propiedades curativas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de venta en todo el país de varias cremas con presuntas propiedades terapéuticas y de productos para piletas.
Así quedó plasmado en las Disposiciones 778/2026; 793/2026 y 802/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.
Según informó el organismo, se trata de artículos ilegítimos que no cuentan con la debida autorización y que podrían implicar riesgos para los consumidores. Se trata de una variedad de crema cicatrizante y antiséptica indicada para usar en heridas con o sin pus, forúnculos, acné bacteriano, quemaduras, prevención y reparación de heridas post quirúrgicas.
Las cremas prohibidas por ANMAT
La Disposición 793/2026 prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad y publicación en plataformas de venta en línea, y distribución en todo el territorio nacional de los productos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.
Las cremas fueron identificados como 'RUCREM CURATIVA – Presentación 90grs – Crema cicatrizante y antiséptica indicada para usar en heridas con o sin pus, forúnculos, acné bacteriano, quemaduras, prevención y reparación de heridas post quirúrgicas' – Res. Ministerial Hab. N° 2557 - ANMAT RES. 155/98 – Campo Quijano Salta – D.T. Farmacéutico: O.F. Gimenez / MP 858 - RUEFENACHT; 'RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80' – Cont. neto 220ml – Para piel extremadamente sensible a la quemadura solar – Lugar de elaboración: Planta Ruefenacht Av. 9 de Julio 661 – Campo Quijano – SALTA – HABILITACIÓN: M. LEG. N° 2557 / ANMAT - RES. 155/98 – Dir. Técnica Quim: Ramiro Vergara Leg. 18743/18 – Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) – CUIT 20-29336758-3 - RUEFENACHT; 'SOLUCIÓN DESINFLAMANTE EN CREMA INDICADO PARA ALIVIAR PROCESOS DE DOLOR Y/O INFLAMACIÓN DE LIGAMENTOS, ARTICULACIONES, MÚSCULOS Y TENDONES ATO-FLEX FORTE' – Laboratorio Ruefenacht - Res. Ministerial Hab. N° 2557 – ANMAT RES. 155/98 - Campo Quijano SALTA – D.T. Farmacéutico: O.F. Gimenez / MP 858 - RUEFENACHT".
De acuerdo con la ANMAT se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos, por lo que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
Finalmente la Disposición 802/2026 prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como: 'VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)', hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes".
Productos para piletas prohibidos por ANMAT
La ANMAT prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, como así también toda publicidad, del siguiente producto: 'Desinfectante de agua de piscinas, nataclor OXY POOL'. DOSIFICACIÓN: Una medida de 20 gramos (utilizando el inserto en forma de cuchara) cada 10.000 litro de agua, todos los días, al caer el sol. R.N.P.U.D.: N° EX-2023- 105252406. R.N.E.: 020046612. Contiene: 90% Dicloro isocianurato de sodio. 10% Oxígeno activo".
La prohibición alcanza a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos del producto vedado.
De acuerdo con la ANMAT, se trata de un producto ilegítimo que no está debidamente registrado ante dicho organismo y es, por lo tanto, potencialmente peligroso para la salud de quienes lo utilicen.
