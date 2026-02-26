Exigen retirar una marca de cremas para quemaduras y heridas: la advertencia de ANMAT

Los productos presentaban irregularidades de fabricación y por lo tanto podrían ser perjudiciales para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición de venta en todo el país de varias cremas con presuntas propiedades terapéuticas y de productos para piletas .

Así quedó plasmado en las Disposiciones 778/2026; 793/2026 y 802/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana .

Según informó el organismo, se trata de artículos ilegítimos que no cuentan con la debida autorización y que podrían implicar riesgos para los consumidores. Se trata de una variedad de crema cicatrizante y antiséptica indicada para usar en heridas con o sin pus, forúnculos, acné bacteriano, quemaduras, prevención y reparación de heridas post quirúrgicas.

Las cremas prohibidas por ANMAT

La Disposición 793/2026 prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad y publicación en plataformas de venta en línea, y distribución en todo el territorio nacional de los productos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

Las cremas fueron identificados como 'RUCREM CURATIVA – Presentación 90grs – Crema cicatrizante y antiséptica indicada para usar en heridas con o sin pus, forúnculos, acné bacteriano, quemaduras, prevención y reparación de heridas post quirúrgicas' – Res. Ministerial Hab. N° 2557 - ANMAT RES. 155/98 – Campo Quijano Salta – D.T. Farmacéutico: O.F. Gimenez / MP 858 - RUEFENACHT; 'RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80' – Cont. neto 220ml – Para piel extremadamente sensible a la quemadura solar – Lugar de elaboración: Planta Ruefenacht Av. 9 de Julio 661 – Campo Quijano – SALTA – HABILITACIÓN: M. LEG. N° 2557 / ANMAT - RES. 155/98 – Dir. Técnica Quim: Ramiro Vergara Leg. 18743/18 – Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) – CUIT 20-29336758-3 - RUEFENACHT; 'SOLUCIÓN DESINFLAMANTE EN CREMA INDICADO PARA ALIVIAR PROCESOS DE DOLOR Y/O INFLAMACIÓN DE LIGAMENTOS, ARTICULACIONES, MÚSCULOS Y TENDONES ATO-FLEX FORTE' – Laboratorio Ruefenacht - Res. Ministerial Hab. N° 2557 – ANMAT RES. 155/98 - Campo Quijano SALTA – D.T. Farmacéutico: O.F. Gimenez / MP 858 - RUEFENACHT".

De acuerdo con la ANMAT se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos, por lo que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Finalmente la Disposición 802/2026 prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como: 'VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)', hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes".

Productos para piletas prohibidos por ANMAT

La ANMAT prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, como así también toda publicidad, del siguiente producto: 'Desinfectante de agua de piscinas, nataclor OXY POOL'. DOSIFICACIÓN: Una medida de 20 gramos (utilizando el inserto en forma de cuchara) cada 10.000 litro de agua, todos los días, al caer el sol. R.N.P.U.D.: N° EX-2023- 105252406. R.N.E.: 020046612. Contiene: 90% Dicloro isocianurato de sodio. 10% Oxígeno activo".

piletas. limpieza

La prohibición alcanza a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos del producto vedado.

De acuerdo con la ANMAT, se trata de un producto ilegítimo que no está debidamente registrado ante dicho organismo y es, por lo tanto, potencialmente peligroso para la salud de quienes lo utilicen.