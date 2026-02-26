Crimen de Fernando Báez Sosa: ¿Lucas Pertossi podría quedar libre y realizarse un nuevo juicio?

El rugbier está condenado a 15 de prisión por el homicidio ocurrido en Villa Gesell. La reacción de Burlando, abogado de la familia Fernando Báez Sosa.

Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como participe secundario por homicidio doblemente agravado.

En las últimas horas se conoció que la defensa de Lucas Pertossi , uno de los rugbiers condenados por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa , realizó un insólito pedido a la Corte Suprema de la Nación. ¿Podría quedar libre?

A seis años después del brutal crimen que se registró en Villa Gesell, la Defensoría de Casación bonaerense pidió la nulidad de la condena de Pertossi y la realización de un nuevo juicio oral . El planteo lo realizó Ignacio Nolfi , defensor de Casación, quien indicó que durante todo el proceso se perjudicó el derecho de defensa del imputado.

En el escrito presentado al máximo tribunal, el defensor indicó que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei , constituyó una defensa común para todos los acusados , sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

De esta forma, Defensoría indica que Pertossi no fue visto golpeando a Fernando Báez Sosa ni tuvo contacto físico alguno con él, intervino en un foco diferente, y su aporte fue calificado sólo como partícipe secundario y no como autor ni coautor del homicidio.

Cabe recordar que Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como participe secundario por homicidio doblemente agravado.

lucas pertossi

"Pertossi no pudo dar una versión fiel y completa de los hechos"

La Defensoría enfatizó que los hechos atribuidos a Lucas Pertossi, según el propio fallo, fueron "notoriamente distintos" de los otros acusados.

A su vez, Nolfi afirmó que, por consejo de su anterior abogado, el ex jugador de rugby no pudo dar una "versión fiel y completa de los hechos", lo que restringió su derecho de defensa.

También recalcó que en la mayoría de las pruebas recabadas, tanto testimoniales como periciales, no lo asociaron con los golpes letales, ni se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas, elementos que en cambio sí aparecieron respecto a otros condenados.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Pese a este cuadro diferencial, la defensa de Tomei –indica el escrito– "no desplegó una estrategia individualizada que subrayara estas diferencias y que pudiera resultar exculpatoria o con menor reproche penal", sino que insistió en "una defensa unificada funcional sólo a algunos acusados, pero gravemente perjudicial para Pertossi".

Qué dijo Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa

Al conocerse este pedido, uno de los primeros que reaccionó fue el letrado Fernando Burlando, quien representa a la familia de la víctima. "Todos estos jóvenes acusados intentaron, obviamente, varias vías recursivas. Realmente, los recursos extraordinarios fueron denegados”, dijo el abogado en diálogo con Telenoche.

"Después de que Casación, de alguna manera, dictara un fallo confirmatorio de las condenas, de los acusados, muchos, interpusieron este recurso ante la Suprema Corte y luego interpusieron recursos extraordinarios federal, que también fue denegado. Quedan apenas unos pasos para concluir el proceso", dijo.

Finalmente, afirmó que no cree que los condenados salgan en libertad ni en diez ni en quince años. "Hasta ahora se vienen dando las cosas acorde a la ley”, afirmó.