Video: así balearon al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta blindada

El empresario intentó refugiarse en su local, pero los dos delincuentes lo atacaron a tiros a plena luz del día.

El momento en el que los motochorros atacaron brutalmente al comerciante quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Un violento asalto quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede observar cómo dos motochorros interceptaron al dueño de un frigorífico, en plena vía pública y le dispararon.

Fuentes policiales informaron que los delincuentes lo atacaron a balazos cuando el hombre intentaba resguardarse en el comercio y le robaron la camioneta. Antes de huir, también le arrancaron las cadenas de oro que llevaba puestas.

El violento asalto ocurrió este miércoles a la tarde, cerca de las 17, en la esquina de Albarellos y la Avenida Juan Manuel de Rosas, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova , en el partido de La Matanza . El brutal ataque fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes del brutal asalto

Pablo, víctima del violento hecho, estaba llegando a su negocio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blindada, cuando vio que dos delincuentes lo empezaron a perseguir en motos.

En el momento en el que estacionó, los motochorros frenaron al mismo tiempo y lo abordaron a punta de pistola. El hombre intentó resguardarse y corrió hacia el interior del frigorífico, sin embargo, los ladrones se abalanzaron sobre él, disparándole varias veces, incluso cuando estaba tirado en el piso.

brutal asalto en La Matanza

En el medio de la violenta agresión otros compañeros de trabajo de la víctima, que presenciaron el ataque, intentaron intervenir pero no lo lograron. En cambio, fueron amenazados por los delincuentes.

Finalmente, los atacantes le arrancaron cadenas de oro y lograron escapar con la camioneta del dueño del frigorífico.

El dramático relato

En diálogo con la prensa Pablo contó cómo fue el horrible momento que le tocó vivir: “Ya estamos acostumbrados porque lo que me pasó a mí ayer le suele pasar a mucha gente seguido, acá vienen los pibes que les roban las motos o les roban los autos. Ya es cosa de casi todos los días esto”, expresó, resignado por la situación de inseguridad en la que se vive.

El hombre narró los detalles del robo: “Lo de ayer me sorprendió porque no fue horario de trabajo, yo vine porque estaba por acá haciendo unas remodelaciones. Yo bajo y me dicen ‘quédate quieto’ y yo corrí hacia adentro del local”.

“Me tiré como se ve en el video y pasó lo que pasó, se llevaron la Amarok blindada y no apareció nunca”, contó.

Según relató, la dramática secuencia no terminó ahí: “Me sacaron las cadenas, el reloj, la plata que tenía en el bolsillo y la camioneta. Traté de perseguirlos con la camioneta de un amigo, pero hicimos seis cuadras y nos empezaron a disparar". El hombre concluyó: "Hirieron a un vecino que estaba ahí en una esquina”.