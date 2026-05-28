¿Querés vivir en Estados Unidos? Un pueblo ofrece terrenos gratis y ayuda económica

La iniciativa busca sumar residentes con beneficios económicos y lotes listos para construir. ¿Cuáles son los requisitos?

Cumplir el sueño de vivir en Estados Unidos es posible con esta interesante propuesta.

Vivir en Estados Unidos es el anhelo de muchas personas que buscan nuevas oportunidades económicas y laborales.

Hoy, ese sueño parece más cercano gracias a la propuesta de Curtis , un pequeño pueblo de Nebraska que busca atraer nuevos habitantes con una oferta imperdible: terrenos gratis, servicios instalados y ayuda económica para quienes decidan mudarse y construir allí su hogar.

La iniciativa fue lanzada para combatir la despoblación , con una estrategia basada en regalar terrenos a quienes quieran mudarse allí y construir una casa.

Cómo funciona el programa de los terrenos gratis

El plan apunta a familias jóvenes y personasque buscan una vida más tranquila, lejos de las grandes ciudades. Los lotes son gratuitos, con infraestructura ya instalada y algunos incentivos económicos. La mayoría de los terrenos cuentan con:

Nebraska, Estados Unidos

Calles pavimentadas

Conexión a servicios

Agua

Electricidad

A cambio, quienes se muden a estos terrenos deben construir una casa dentro de un plazo de dos años y residir en la localidad.

Cuál es la ayuda económica que ofrece Curtis

El pueblo ofrece incentivos económicos a las familias con hijos que se inscriban a las escuelas locales. De acuerdo a la información oficial de Curtis, las ayudas dependen de la cantidad de chicos:

Familias con un hijo: hasta US$750

Con dos hijos: hasta US$1250

Con tres hijos o más: US$1750

El objetivo de esta iniciativa es aumentar la población, sostener el funcionamiento de la comunidad y del sistema educativo.

Nebraska, Estados Unidos..

Las características del pueblo

Curtis está ubicado en una zona rural de Nebraska, en pleno corazón de las Grandes Llanuras de Estados Unidos. Esta zona está conformada por:

Campos abiertos

Praderas

Agricultura

Rutas largas

Pequeñas comunidades rurales

Más allá de los beneficios, es importante aclarar que, aunque el terreno sea gratis, los nuevos residentes deben financiar la construcción de la vivienda, cumplir con los requisitos urbanísticos, pagar los servicios e instalarse de forma permanente.

El pueblo de España que ofrece casa gratis y trabajo en la montaña

Arenillas, una localidad del interior de España de apenas 40 vecinos, lanzó una propuesta concreta: ofrecer vivienda gratuita y trabajo asegurado para quienes estén dispuestos a empezar una nueva vida entre montañas y campos abiertos.

La iniciativa no apunta solo a sumar población, sino a reconstruir el tejido social y económico de un lugar que resiste al abandono.

Pueblo España (1)

La propuesta surgió como respuesta directa a la despoblación que afecta a amplias zonas del interior español, conocidas como la “España Vaciada”. En este escenario, Arenillas decidió pasar de la preocupación a la acción.

El municipio de Arenillas, junto con una asociación cultural local, impulsó la rehabilitación de siete viviendas, listas para recibir a nuevos residentes.

El plan incluye un incentivo central: quienes se muden podrán acceder a una casa sin costo y, al mismo tiempo, contar con un empleo ligado al mantenimiento y mejora de los inmuebles del pueblo. Se trata de un esquema pensado para garantizar estabilidad desde el primer día.

Pueblo España (2)

La convocatoria generó una respuesta inmediata. En pocos días llegaron más de un centenar de solicitudes de personas interesadas en cambiar de vida. Detrás de ese interés aparecen distintos perfiles: desde quienes buscan alejarse del ritmo urbano, hasta quienes ven en esta oportunidad una salida laboral concreta.

Quienes se muden deben poder desempeñarse en tareas concretas, como trabajos de construcción, mantenimiento o la gestión del bar social, que funciona como punto de encuentro para los vecinos.