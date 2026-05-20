El Gobierno adelantó cuándo se podrá comenzar a viajar sin visa a EE.UU: ¿Se llega al Mundial 2026?

Este sistema permitirá a los argentinos viajar por turismo o negocios por un plazo de hasta 90 días sin necesidad de tramitar u visa consular.

Lo que cambiará es el procedimiento para quienes inicien el trámite a partir del 2 de septiembre de 2025.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que Argentina avanza en las negociaciones para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, un sistema que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios por un plazo de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.

La novedad fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que el objetivo oficial es que el nuevo esquema pueda comenzar a funcionar en un corto plazo.

Según explicó, el proceso ya fue iniciado y requiere la participación de distintos organismos del Estado, entre ellos Cancillería, el Ministerio del Interior y el Renaper, debido a los requisitos vinculados con seguridad, trazabilidad e intercambio de información migratoria.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios de 2027 esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo la funcionaria durante una entrevista.

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La ministra aclaró que el ingreso al programa no depende únicamente de una decisión política, sino también del cumplimiento de una serie de estándares técnicos y de seguridad exigidos por el gobierno estadounidense.

“Tenemos reuniones permanentes y vamos mostrando los avances”, explicó en diálogo con LN+. Además, señaló que desde Washington destacaron la cooperación argentina en materia de lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo.

Cómo funcionaría el sistema de exención de visa

El Visa Waiver Program permite que ciudadanos de determinados países ingresen a Estados Unidos por turismo o negocios durante un período máximo de 90 días sin tramitar una visa tradicional en embajadas o consulados.

En caso de concretarse el ingreso de Argentina al programa, los viajeros deberían completar una autorización electrónica de nombre "Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes" o ESTA por sus siglas en inglés, un sistema online mucho más ágil que el trámite consular actual.

Actualmente, países como Chile, España, Italia y Japón ya forman parte del programa.

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Restricciones para ingresar a estadios de Estados Unidos en el Mundial 2026

En otro tramo de sus declaraciones, Monteoliva también se refirió al operativo de seguridad previsto para el Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La ministra confirmó que Argentina compartió con autoridades estadounidenses una base de datos con cerca de 21.000 personas que tienen restricciones de ingreso a estadios por antecedentes vinculados a violencia en el fútbol.

A esa nómina se sumaron -además- unos 13.000 deudores alimentarios morosos, en el marco de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, alrededor de 34.000 argentinos quedarían impedidos de ingresar a partidos del Mundial.

El sistema forma parte del programa Tribuna Segura, que prevé el intercambio permanente de información entre países anfitriones y autoridades locales.

Las negociaciones se frenaron en septiembre de 2025

El sueño de muchos ciudadanos argentinos de poder ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa fue suspendido meses atrás.

Según informó el medio estadounidense Axios en septiembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría frenado el proceso de adhesión de la Argentina al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar por turismo o negocios por un máximo de 90 días con solo una autorización electrónica de viaje.

La suspensión se debería a una supuesta “falta de comunicación y organización” por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional, liderada por Kristi Noem.

Además, el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, habría expresado preocupación por los audios filtrados que revelan presunta corrupción dentro del gobierno de Javier Milei, y planteó la necesidad de más conversaciones antes de avanzar con la aprobación.

La comitiva argentina y el freno inesperado

El posible retraso en el acuerdo se conoció, según el portal Axios, mientras funcionarios del gabinete de Javier Milei, entre ellos Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), viajaban a Washington con la intención de firmar el convenio. La delegación argentina no fue advertida previamente sobre los cuestionamientos de Estados Unidos antes de salir desde Buenos Aires.