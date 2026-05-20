Video: por qué apareció un elefante marino en plena avenida y cómo fue el complejo rescate

El tamaño del ejemplar sorprendió a los vecinos y casi termina arriba de una camioneta. Las increíbles imágenes.

La aparición del elefante marino conmocionó a la localidad bonaerense de Ensenada.

La aparición de un elefante marino de gran tamaño en una ciudad argentina generó asombro entre los vecinos, pero además obligó a interrumpir el tránsito en el camino hacia Isla Santiago.

Aunque la presencia de estos animales es habitual por la cercanía con el Río de la Plata, el tamaño del ejemplar sorprendió a vecinos y autoridades, ya que no se habían registrado casos similares en la zona.

La aparición tuvo lugar este martes en plena calzada de la localidad bonaerense de Ensenada, cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con dicha isla, donde personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikén trabajaron para asistirlo y retirarlo del camino.

elefante marino

El elefante marino en plena avenida

Fuentes municipales informaron que, el elefante marino ya había sido visto anteriormente en las inmediaciones del Canal Santiago, aunque esta vez avanzó directamente sobre la calle y se volvió imposible circular con normalidad.

Vecinos registraron el momento en que el elefante de gran tamaño avanzó hacia una camioneta y casi se sube.

Insólito: un elefante marino cortó el tránsito en plena avenida

La presencia de este tipo de animales en la zona es común debido a la proximidad con el Río de la Plata, aunque es la primera vez que ocurre una situación de estas características con un animal de gran magnitud.

El rescate y traslado al mar

Tras un intenso operativo, el ejemplar ya fue liberado en el mar con éxito después de una noche de traslado, según informaron a esta agencia desde la oficina de Prensa de Flora y Fauna de la Provincia.

De acuerdo con los especialistas, para lograr meter al enorme animal en el tráiler con el que fue trasladado se debió primero bajar su estrés y orientarlo para que se subiera a la plataforma de transporte por sus propios medios. Así,debieron apagar las luces del vehículo durante la noche para mantener la calma del mamífero y reducir el ruido.

Luego fue trasladado hacia la zona de la localidad de San Clemente, donde pudo ser liberado otra vez en una zona más cercana al mar.

captura elefante marino

Elefante marino: por qué aparece cerca de zonas urbanas

El elefante marino es un mamífero marino de gran tamaño que pertenece a la familia de las focas (Phocidae). Es uno de los animales más imponentes del océano y suele llamar la atención cuando aparece fuera de su hábitat habitual.

Características principales

Tamaño: los machos pueden superar los 4 a 6 metros y pesar más de 3.000 kilos .

los machos pueden superar los y pesar más de . Dimorfismo sexual: los machos son mucho más grandes que las hembras y tienen una “trompa” inflable característica.

los machos son mucho más grandes que las hembras y tienen una “trompa” inflable característica. Color: varía entre gris y marrón.

varía entre gris y marrón. Longevidad: viven entre 20 y 25 años.

Chubut: Cae fuerte la cantidad de elefantes marinos en Península Valdés Hubo sectores de la costa de Península Valdés donde organizaciones de Chubut contabilizaron hasta un 66% menos de elefantes marinos tras la epidemia de gripe aviar.

¿Por qué aparecen en ciudades?

Aunque sorprenda, no es tan raro que se acerquen a zonas urbanas cercanas al mar o ríos ya que buscan descanso, pues pasan mucho tiempo fuera del agua para mudar la piel o recuperar energía.

A veces también pueden estar desorientados y desviarse de su ruta habitual o quizás las corrientes marinas los arrastran hacia otras zonas.

Estos animales marinos no suelen ser agresivos, pero pueden reaccionar si se sienten amenazados. Por su tamaño, un movimiento brusco puede ser riesgoso. Por lo que es recomendable mantener distancia, no tocarlos y avisar a autoridades o fauna si en encuentra uno de ellos.