Sesión en Diputados en VIVO: media sanción a la Ley Hojarasca que anula 70 normas obsoletas

El oficialismo consiguió los votos de 129 legisladores. También se tratará la Ley de Subsidios Energéticos.

La Ley Hojarasca es una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

En una sesión clave en Diputados , La Libertad Avanza logró quórum este miércoles y bloqueó el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El oficialismo logró quórum en Diputados, con 129 legisladores, y bloqueó el intento opositor de interpelar al funcionario. y asimismo consiguió habilitar el debate en la Cámara Baja. Tratará de aprobar la reducción de subsidios por Zona Fría y la Ley Hojarasca.

Los bloques opositores buscaban que Adorni diera explicaciones sobre su patrimonio. Ahora existen dos alternativas: esperar a que termine el primer debate, que duraría unas diez horas, y luego intentar reunir el piso de 129 diputados para abrir otra sesión, o directamente postergar la convocatoria para otro día.

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Diputados aprobó la Ley Hojarasca: qué implica esta media sanción

Pasadas las 14.30 horas, Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca que deroga 70 normas “obsoletas”. Con el apoyo de los aliados, LLA avanza con su agenda parlamentaria.

El oficialismo consiguió aprobar la iniciativa con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.

La Ley Hojarasca es una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

El proyecto promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país, parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas, elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.

También se tratará el régimen de subsidios al gas por Zona Fría

La iniciativa del oficialismo apunta a restringir la cantidad de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, y excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Esa fue una reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Qué pasará con los subsidios energéticos

Las dudas comenzaron cuando sectores aliados al oficialismo advirtieron que varios gobernadores no acompañarían una reducción de subsidios energéticos y comenzaron a impulsar alternativas.

Entre las opciones que evalúa el Poder Ejecutivo figura ampliar beneficios a las denominadas zonas cálidas, incluyendo provincias como Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe y Catamarca. El esquema dejaría afuera a otras provincias, como Formosa y La Rioja, gobernadas por Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, respectivamente.

Últimos días para inscribirse a los subsidios de luz y gas: Cómo hacerlo y hasta cuándo hay tiempo

La iniciativa oficial modifica el sistema de subsidios al gas ampliado en 2021, durante el gobierno anterior, que incorporó beneficios para provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Según el Gobierno, esa ampliación “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al incorporar zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que elevó significativamente la cantidad de beneficiarios y el costo fiscal.

El dictamen de mayoría mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.