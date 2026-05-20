Alerta por 7 muertos y 18 casos de hantavirus en Buenos Aires: los contagios aumentan más de lo esperado

Uno de los puntos que más inquieta a los especialistas es que el virus continúa circulando fuera de la temporada habitual.

El brote de hantavirus en la provincia de Buenos Aires ya dejó siete muertos y mantiene bajo vigilancia a distintas zonas rurales.

La provincia de Buenos Aires atraviesa un brote de hantavirus que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Según confirmó el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en lo que va de 2026 ya se registraron 18 casos confirmados y siete personas murieron a causa de la enfermedad.

La cifra es preocupante por la rapidez con la que avanzaron los contagios y por la gravedad de varios cuadros detectados en distintas zonas rurales y periurbanas de la provincia.

El informe oficial correspondiente a la semana epidemiológica del 3 al 9 de mayo advirtió además que desde comienzos de 2025 se observa un aumento sostenido de casos en regiones consideradas endémicas.

Uno de los puntos que más inquieta a los especialistas es que el virus continúa circulando fuera de la temporada habitual. Generalmente, los contagios de hantavirus se concentran durante la primavera y el verano, pero este año los casos persistieron durante meses posteriores.

Los contagios aumentaron por encima de lo esperado

Los datos difundidos por la cartera sanitaria muestran una diferencia respecto del mismo período del año pasado. A esta altura de 2025 se habían confirmado 12 casos de hantavirus en territorio bonaerense. En cambio, durante 2026 la cifra ya llegó a 18.

muestra de hantavirus. Imagen en microscopio de una muestra de hantavirus.

El acumulado anual también refleja el impacto del virus. Durante todo 2025 se habían registrado 37 contagios y 12 fallecidos en la provincia.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud informó que el índice epidemiológico alcanzó 1,67 entre las semanas 12 y 18 del año. Ese valor supera ampliamente el umbral de 1,25 utilizado para determinar oficialmente una situación de brote epidemiológico.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados.

El principal reservorio identificado en Argentina es el denominado “ratón colilargo”, aunque el contagio también puede producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron extremar cuidados en galpones, viviendas deshabitadas, depósitos rurales y otros espacios donde puedan existir rastros de roedores.

También insistieron en mantener los ambientes ventilados antes de ingresar, evitar la acumulación de basura y proteger correctamente alimentos y recipientes de agua.

Otra de las medidas recomendadas consiste en sellar agujeros o posibles accesos por donde puedan ingresar roedores a las viviendas.

Cuáles son los síntomas y cuándo consultar

Entre los síntomas más frecuentes del hantavirus aparecen la fiebre, dolores musculares, cansancio intenso, dolor abdominal y dificultades respiratorias.

El ratón colilargo patagónico es el transmisor del hantavirus. Las autoridades sanitarias recomendaron extremar cuidados para prevenir contagios de hantavirus en ambientes cerrados o con presencia de roedores.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de consultar rápidamente ante cualquier síntoma compatible, especialmente si la persona estuvo recientemente en zonas rurales o lugares donde pudiera haber presencia de roedores.

El diagnóstico temprano resulta fundamental porque la enfermedad puede agravarse rápidamente y provocar complicaciones respiratorias severas.

En paralelo al brote bonaerense, especialistas del ANLIS-Malbrán también mantienen investigaciones vinculadas a posibles casos detectados en otras regiones del país, incluido un operativo reciente realizado en Ushuaia para analizar la posible circulación viral.

Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales de Buenos Aires continúan monitoreando la evolución de los contagios a la vez que se refuerzan campañas de prevención y vigilancia epidemiológica.