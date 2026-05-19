Susto por una fuga de gas en el bajo: demolían una vieja casa y pincharon un caño clandestino

Fue en Félix San Martín y Río Negro. Empleados de Camuzzi logró frenar la pérdida. El personal de una oficina provincial que funciona en frente se retiró.

Minutos después de las 10 de este martes trabajadores que estaban demoliendo una vieja casa ubicada en la calle Río Negro, casi Félix San Martín, sufrieron un gran susto cuando al martillar rompieron un caño de donde empezó a brotar gas . El fuerte olor duró por varios minutos hasta que acudió al lugar el personal de Camuzzi que logró frenar la fuga.

Hacía al menos cinco años que esa vivienda estaba tapiada. Para evitar que alguna persona se metiera y porque la construcción era muy vieja y estaba deteriorada, sus dueños decidieron demolerla.

"Se está haciendo la demolición, se había solicitado el servicio de anulación del servicio de gas y ya estaba anulado, cortado. Pero en realidad había una conexión clandestina que desconocíamos todos y cuando se hizo la primer golpe, la rotura rompió un caño que estaba metido dentro de un muro que de alguna manera hizo que perdiera gas", detalló a LM Neuquén el arquitecto a cargo, Claudio Cinquegrani.

Escape de gas en Rio Negro y Felix San Martin (9) Claudio Espinoza

Fue el personal policial que circulaba la zona del bajo el que se acercó a hablar con los trabajadores y rápidamente alertó de la situación. El cabo primero, Héctor Arrellano contó que justo pasaban por la zona cuando vieron el accidente.

"Nos avisaron que se había roto el caño principal de gas", informó el policía, quien comentó además que ante esa situación decidieron cortar el tránsito sobre la calle Río Negro para evitar cualquier situación peligrosa si es que no se podía detener rápidamente la pérdida de gas. "Decidimos hacer el corte para resguardar la seguridad de los vecinos que circulaban por ahí y de los trabajadores de los comercios lindantes", confirmó.

Escape de gas en Rio Negro y Felix San Martin (7) Claudio Espinoza

En el lugar el olor a gas durante los primeros minutos tras la rotura del caño fuer muy intenso, aunque el personal que trabaja en la demolición no sufrió ningún problema de salud.

De manera preventiva el personal de la subsecretaría de Turismo, que funciona en la esquina de enfrente de la pérdida de gas se retiró de sus lugares de trabajo.

Escape de gas en Rio Negro y Felix San Martin (11) Claudio Espinoza

Operativo

Luego del susto de la pérdida de gas se activó rápidamente el protocolo, y según contó el arquitecto el personal especializado de Camuzzi llegó a los pocos minutos. "Ellos mismos reconocieron que estaba el caño roto era clandestino, que ellos sabían incluso que había una conexión ilegal", aseguró el arquitecto, quien además dijo que ellos, desde la empresa de demolición, no estaban al tanto de ese caño.

Personal de Camuzzi realizó la anulación de esa pérdida y luego trabajaron en la anulación del servicio de manera definitiva.

Escape de gas en Rio Negro y Felix San Martin (10) Claudio Espinoza

Cinquegrani confirmó que eran cuatro los trabajadores que se encontraban en la demolición y que ninguno fue perjudicado ya que se alejaron rápidamente del gas. Igualmente, detalló que fueron ellos mismos los que hicieron el primer tapón para frenar la fuga.

"Ellos rápidamente anularan a través de algún objeto para que saliera tanto gas, mientras llegaba el servicio de emergencia. Luego Camuzzi cerró directamente el servicio", explicó.

Manuel Rodríguez, propietario de la vivienda que se estaba demoliendo también se acercó al lugar y contó que la compró hace cinco años y que nunca se usó. "Era una casa muy vieja y teníamos para demolerla hace bastante", relató.

En principio, el dueño dijo que por ahora no tiene proyectado construir nada en ese lugar tan neurálgico del bajo capitalino para hacer.