El delincuente que le quebró los brazos a un ciclista con una regla cumplirá más de seis años de prisión

El hecho ocurrió en septiembre de 2025 donde le robó la bicicleta, una mochila y 400 mil pesos. El delincuente le dejó secuelas permanentes en una mano.

Un violento delincuente que le quebró ambos brazos a una de sus víctimas fue condenado a una pena de prisión efectiva de más de seis años por decisión de un tribunal. La responsabilidad penal del imputado ya había sido admitida previamente mediante un acuerdo parcial.

El hombre, Timoteo Alexis Elías Bosque obtuvo la pena única de 6 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por un robo agravado en el que la víctima sufrió lesiones graves.

La pena fue impuesta durante una audiencia de cesura po un tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Pablo Encina y Juan Kees, luego de una audiencia de cesura en la que se debatió únicamente el monto de la condena.

fiscal horacio maitini

Aplicaron la unificación de condenas

Durante esa audiencia, el fiscal del caso Horacio Maitini solicitó que Bosque fuera condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el hecho y que además se revocara una condena previa de 2 años y 3 meses de prisión condicional, para fijar una pena única de 7 años y 9 meses de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa oficial, representada por Laura Giuliani, pidió una pena única de 6 años de prisión.

Finalmente, el tribunal resolvió imponer 5 años y 3 meses de prisión por el hecho juzgado y revocar la condicionalidad de la condena anterior, fijando una pena única de 6 años y 3 meses de prisión efectiva.

El condenado ya había estado detenido a pedido de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal quienes sostuvieron que existían riesgos procesales —peligro de fuga y necesidad de proteger a la víctima— que habían justificado la imposición de la medida.

Le quebrós ambos brazos a maderazos

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2025, entre la 1 y las 2 de la madrugada, en la intersección de calles Racedo y Otonelli de la ciudad de Neuquén. Según la acusación, la víctima circulaba en bicicleta cuando se detuvo a saludar a una conocida. Fue allí que Bosque lo sorprendió directamente con una agresión que le cambió la vida para siempre.

Lo golpeó con un elemento de madera similar a una regla de construcción y le robó la bicicleta, una mochila, documentación y 400 mil pesos en efectivo.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió múltiples fracturas en ambos brazos y secuelas permanentes en una de sus manos.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por personal policial. Con los datos aportados, los efectivos lograron detener al agresor en las calles Rosario y Pizarro, cuando aún llevaba la bicicleta y la mochila robadas. Sin embargo, no se pudo recuperar la billetera, la documentación ni el dinero.

Para definir los 6 años y 3 meses de prisión efectiva, el tribunal tuvo en cuenta como agravantes la gravedad de las lesiones, las secuelas sufridas por la víctima y los antecedentes condenatorios del imputado. A su vez, valoró como atenuantes el reconocimiento de responsabilidad, la situación de vulnerabilidad social del condenado, sus vínculos familiares y el informe socioambiental presentado por la defensa.